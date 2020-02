LE NOTIZIE DEL GIORNO sabato 15 febbraio 2020

DI CHIARA FARIGU

CORONAVIRUS, Niccolò rientrato in Italia. I morti in Cina sono saliti a 1500. E’ tornato in Italia Niccolò, il 17enne friulano che per ben due volte non ha potuto fare rientro dalla Cina con gli altri nostri connazionali, rimpatriati nelle scorse settimane, a causa della febbre. Il KC 767A dell’Aeronautica militare con a bordo il ragazzo è atterrato questa mattina all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Sul volo anche il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, assieme a medici ed infermieri. Ad accogliere l’arrivo del ragazzo, tra gli altri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.