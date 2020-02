IL NAPOLI VINCE A CAGLIARI CON UN “EUROGOL” DI MERTENS E RIAVVICINA LA ZONA EUROPA

DI VINCENZO PALIOTTI

Vittoria importante del Napoli sul campo del Cagliari, vittoria che gli permette di risalire ed avvicinare la zona Europa.

Gattuso ripresenta la squadra che in coppa ha battuto l’Inter a San Siro con l’eccezione di Hysaj al posto di Mario Rui, il tecnico azzurro a sorpresa lascia a Napoli Milik, Lozano e Allan, quest’ultimo “reo” di non essersi allenato secondo le indicazioni del tecnico stesso.

Il Cagliari, al pari degli azzurri, non vive un momento positivo, i sardi non vincono da ben dieci gare, ultima vittoria alla Sardinia Arena nel dicembre scorso contro la Sampdoria, 4 a 3 in rimonta, deve rinunciare a Naiggolan, perdita importante per l’economia del gioco di Maran. Ne viene fuori quindi una partita estremamente tattica (noiosa ndr) con ritmi bassi, grande attenzione e timore di scoprirsi per non dare campo all’avversario.

Il primo tempo vede il Napoli in possesso palla ed il Cagliari che lo attende ma nessuna delle due squadre si espone eccessivamente, il Napoli tenta qualche timido affondo e il Cagliari risponde ma entrambe senza creare pericoli. Tiri da distante da tutti e due fronti e portieri che risultano più impegnati a far ripartire le squadre dalla loro linea che per conclusioni a rete da sventare, il primo tiro “serio” arriva al minuto 18 con Zielinski che però finisce in curva. Così, sempre a ritmi bassi, con batti e ribatti a centrocampo termina la prima parte di gara.

La ripresa pare avviata sulla falsariga del primo tempo quando il Napoli cambia passo e comincia ad avanzare di più, a rischiare qualcosa in più del Cagliari che subisce gli scambi adesso veloci tra i centrocampisti e le punte che si muovono molto con Elmas che pare imprendibile. Le poche incursioni dei sardi sono ben controllate dalla difesa partenopea che stasera pare ben registrata ed esente da errori di posizionamento. In tutto ciò si mettono in evidenza Fabian Ruiz, Zielinski, Mertens e Callejon mentre Demme si dedica ad un lavoro oscuro di recupero e smistamento palle. Più tempo passa e più il Napoli prende in mano il gioco ed il gol pare sia nell’aria, Cragno deve respingere con bravura una conclusione di Zielinski. Poi Gattuso sostituisce Demme con Insigne per dare più incisività all’attacco, arretra Elmas a centrocampo con Zielinski Fabian Ruiz ricostituendo il trio d’attacco Callejon, Mertens e appunto Insigne.

Mossa che dà ragione a Gattuso perché quattro minuti dopo il Napoli passa. E’ un’azione che parte dalla sinistra, scambio Insigne Hysaj che entra in area, tocca per Mertens che fa partire un tiro a giro di destro che tocca il palo e si insacca con il portiere Cragno che non può sulla prodezza del piccolo belga che raggiunge Maradona nella classifica ogni tempo dei marcatori con 120 gol a meno uno dal record assoluto di Marek Hamsik, Napoli 1 Cagliari 0, minuto 64.

Gattuso aspettando una reazione si copre e schiera Politano al posto di Callejon, solita buona prova dello spagnolo che si sacrifica coprendo la sua fascia di pertinenza e spingendo con grande energia, tanti cross ed un’occasione su lancio di Fabian Ruiz forse troppo lunga per poterla sfruttare. Maran sferza il Cagliari e manda in Campo un altro attaccante, Paloschi, per tentare di recuperare. Il Napoli corre pochi pericoli, una sola parata importante di Ospina su un tiro da fuori di Pellegrini ma a centrocampo la squadra di Gattuso concede poco o niente ai sardi avvalendosi anche dei ritorni di Mertens e di Insigne. Ultimo cambio per il Napoli Mario Rui che rileva Hysaj, leggero infortunio. Maran gioca l’ultima carta con Birsa che rileva Walukievicz. Ma i risultati sono che il Napoli controlla la gara ripartendo e tendando il gol che chiuderebbe la gara. Ma dopo 5 minuti di recupero l’arbitro Doveri fischia la fine e fissa la gara sull’1 a 0 per il Napoli.

Nel dopo gara Gattuso alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se fosse “passata la nottata” ha risposto che non lo sa, anzi che questa domanda non gli venga più posta perché la squadra ha si risposto alle sue attese ma comunque non si fida. Come dargli torto? Ma forse la sua è anche una forma di scaramanzia (?).

Detto ciò oggi il Napoli ha giocato una buona gara da squadra, nessuno è emerso, il livello di tutti è stato più che sufficiente, i reparti si sono mossi in sincronia rispettando le distanze ed appare chiaro che la condizione atletica è molto migliorata, negli ultimi minuti la squadra ha reagito bene e bene ha controllato gli sforzi del Cagliari per pareggiare.

Prossimo turno a Brescia e poi il Barcellona al San Paolo per gli ottavi di Champions, una gara che ogni calciatore vorrebbe giocare e giocare bene, anche questa è una motivazione valida per sperare qualcosa, chissà.