DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 16 febbraio 2020

CORONAVIRUS: oltre 1700 morti in Cina più di 67mila i contagiati

CORONAVIRUS, Niccolò ricoverato allo Spallanzani. Non presenta sintomi

CORONAVIRUS: un morto in Francia, è il primo in Europa. Parigi: «Dobbiamo prepararci a una pandemia»

CORONAVIRUS. Altre 70 persone, per un totale di 355, risultano positive al Coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess ferma in quarantena in Giappone. Lo rende noto oggi il ministero della Sanità nipponico.

“Finora abbiamo condotto test su 1.219 persone: 355 sono risultate positive, tra cui 73 senza sintomi”, ha detto il ministro Katsunobu Kato sull’emittente pubblica Nhk.

La Diamond Princess è in quarantena dal 5 febbraio nel porto di Yokohama, vicino a Tokyo. Sbarcano i cittadini americani.

CONTE a colloquio con Mattarella. Strategia per blindare la Maggioranza.

MAGGIORANZA, primo test in Senato. Martedi in Aula la prima prova: il decreto sulle intercettazioni, sul quale il governo dovrebbe mettere la fiducia. Da fonti renziane: “Se la voteremo? Dipende…”

M5S, manifestazione contro i vitalizi. Di Maio: “Difendiamo Bonafede” | Crimi: “Nessuna alternativa al Conte bis” In 10mila alla manifestazione di Roma: diversi cartelli che contestano l’alleanza con il Pd, tra i vari slogan spicca la scritta “Insieme siamo una forza, no alle alleanze

LODI al via le operazioni di rimozione del Frecciarossa deragliato

RCA FAMILIARE al via oggi, ma scatta il supermalus. Emendamento al Milleproroghe, se il beneficiario causa un incidente con danni superiori a 5 mila euro previsto declassamento di 5 classi

DAZI USA contro L’Europa salgono al 15% i dazi sugli aerei Ue. Salvi i vini italiani

EGITTO Zaki resta in carcere, flashmob a Milano, giovedi fiaccolata al Pantheon

RAZZI vicino ambasciata Usa a Baghdad. Diversi razzi sono caduti a Baghdad vicino all’ambasciata americana, situata nella zona verde ad alta sicurezza della città irachena. Le esplosioni sono avvenute intorno all’1:30 ora italiana e hanno fatto scattare le sirene d’allarme dell’ambasciata. Al momento non sono stati segnalati particolari danni materiali o vittime. Si tratta del diciannovesimo attacco agli americani in Iraq in quasi quattro mesi.

RAGAZZA trovata morta nel letto a Montefiascone(vt) Era stata dimessa dall’ospedale. La ragazza di 17 anni, Aurora Grazini, questa mattina è stata trovata morta nel suo letto dai genitori. La giovane, colta da un malore, ieri si era rivolta al pronto soccorso di Belcolle per essere poi dimessa. I familiari hanno subito avvertito i sanitari e i carabinieri, accorsi immediatamente. La Procura di Viterbo procede per omicidio colposo. Il procedimento, coordinato dal Procuratore Paolo Auriemma, è al momento contro ignoti.

SASSARI, donna uccisa a coltellate fermato nella notte il compagno. Ancora un femminicidio, ancora una donna uccisa dal suo compagno ieri sera a Ossi, nell’hinterland di Sassari, in Sardegna. Il diverbio sarebbe iniziato nel pomeriggio a Sorso. È una donna di nazionalità ceca di 41 anni la vittima del femminicidio. Secondo le indagini condotte dal nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Sassari, la donna è stata accoltellata in un bar di Sorso, in via Tiziano.

SERIE A

Udinese – Verona alle 12,30

Sampdoria – Fiorentina alle 15,00

Sassuolo -Parma alle 15,00

Juventus – Brescia alle 15,00

Cagliari – Napoli alle 18,00

Lazio – Inter alle 20,45

Milan – Torino Domani