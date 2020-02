BARBARA MAZZOLI E LA SUA TROVATA.QUALCOSA SU CUI RIFLETTERE PER EVITARE IL PEGGIO AL FUTURO DEL PAESE

DI LEONARDO CECCHI

Lei si chiama Barbara Mazzoli. Esponente di Fratelli d’Italia. Consigliera alla Regione Lombardia.

E sapete che gran bella trovata ha avuto? Schierarsi per la proposta di studiare la caccia nelle scuole. Sparare agli animali dovrebbe essere un’arte educativa. Perché “interdisciplinare”, la definisce lei. E a chi la contesta ha risposto: “I vostri sono e rimarranno pregiudizi e ottuse presunzioni”.

Capito? Gli ottusi sono quelli che contestano. Mica loro che anziché proporre di ristrutturare scuole, dare più soldi agli insegnanti, modernizzare il sistema scolastico pensano che la soluzione per il sistema sia far studiare la caccia ai ragazzi.

Ricordiamoci allora. La cosa che deve preoccuparci non è che ci siano personaggi che fanno proposte come queste. Ma che un domani questi stessi personaggi potremmo ritrovarceli ad avanzare “idee” come questa non nelle regioni.

Ma al governo del Paese.