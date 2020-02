FOLLE CON MASCHERA DI BERTINOTTI PRENDE A FRECCIATE UN VICINO. ARRESTATO

DI UMBERTO SINISCALCHI

Sono matti la gente, lo sappiamo. Un operaio della provincia di Ferrara, 41anni, ha terrorizzato per mesi un vicino di casa, tirandogli frecce con la balestra contro le finestre di casa. Inevitabile l’arresto per stalking e porto abusivo d’armi (anche coltelli e fionde) dopo la denuncia della vittima, un 59enne.

Per coprirsi, il folle indossava una maschera di Bertinotti. Non si capisce perché, onestamente: il compagno Fausto, ex presidente della Camera e segretario di Rifondazione comunista, è ormai fuori dalla politica, non è il babau ed è anzi uomo di classe e bon vivant.

Secondo me non ha neanche mai mangiato un bambino.