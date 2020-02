LE NOTIZIE DEL GIORNO lunedi 17 febbraio 2020

ZINGARETTI a Salvini: “Giù le mani dalle donne”. “Salvini la spara ogni giorno più grossa perché è in difficoltà”. Lo scrive su Facebook il leader del Pd Nicola Zingaretti, in risposta alle dichiarazioni del leader della Lega su aborto e migranti. “Con offese, teorie stravaganti e numeri a casaccio. Per fortuna nei pronto soccorso italiani non ascoltano le sue provocazioni. Giù le mani dalle donne. Giù le mani dalla sanità italiana”.

MALTRATTAVA BIMBO DISABILE, interdetta maestra. E’ l’accusa a cui è chiamata a rispondere una maestra di scuola primaria della provincia di Alessandria. Nei confronti della donna la polizia, al termine di indagini condotte dalla Squadra mobile di Alessandria e coordinate dalla procura, ha eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Torino, di interdizione dalle funzioni di insegnante.