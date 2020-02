QUELLO AL CHIUSO, LE SARDINE IN PIAZZA

DI LEONARDO CECCHI

Lui è al chiuso. A Roma, su un palco. A cantare un inno che fino a poco tempo fa neanche riconosceva. Circondato da guardie del corpo. Osannato dalla solita claque.

Loro, le sardine, sono invece ora all’aperto. Nel loro spazio naturale: la piazza. Sempre piena, viva, frizzante. Per far vedere che ci sono e continuano a lottare, a combattere. Per una società diversa, per una politica diversa.

Due manifestazioni. Due modi di fare politica. Di stare in mezzo alle persone.

E noi, tra i due, abbiamo già scelto quale seguire. Senza riserve.