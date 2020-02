L’AQUILA DI INZAGHI VOLA ALTO. SARRI IN AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA. CONTE IN …PADELLI

di VANNI PUZZOLO

Lo scontro al vertice della 24’ giornata ha cambiato ancora gli equilibri: la Juve (avvantaggiata dal turno favorevole) si riprende la testa solitaria, la Lazio battendo l’Inter si porta in seconda posizione rimanendo ad una sola lunghezza dalla battistrada, e l’Inter scivola in terza posizione, mai occupata fin d’ora.

L’impressione che si deduce è che sarà così fino alla fine, in un campionato incerto come questo, si possono perdere o guadagnare punti dappertutto, e i capovolgimenti non mancheranno.

L’Inter ne esce con le ossa rotte : dopo la grande rimonta del derby, due sconfitte brucianti e preoccupanti: se con il Napoli in Coppa Italia si era data la colpa alle energie nervose spese nel derby, all’Olimpico si è vista un Inter a scartamento ridotto, troppo simile alle rimonte funeste subite in Champions.

Ad un primo tempo di buona qualità, chiuso anche in vantaggio, ha fatto riscontro una ripresa troppo timida e pigra: Conte ribadisce che non vuole difendersi basso ma contrattaccare, ma la squadra, spesso, sembra volere solo gestire il vantaggio, e come a Barcellona e Dortmund è arrivata una rimonta che lascia il segno.

Martinez dopo le due giornate di squalifica, con Napoli e Lazio non si è proprio visto, Skriniar a sinistra ha subito sempre la vigoria fisica di Milinkovic, se poi aggiungiamo che continuare a giocare più partite senza Handanovic, vero pilastro della squadra, ha tolto certezze alla retroguardia, perché inutile negarlo, Padelli fa quel che può, ma a certi livelli sembra inadeguato, e la cosa peggiore che può capitare ad un reparto difensivo è quando il portiere non trasmette sicurezza.

L’Inter con Padelli ha preso 5 gol in 7 giorni, con Handanovic forse ne avrebbe preso 1, quello con il Napoli , forse, perché il rigore per la Lazio nasce da un’indecisione in seguito ad una non chiamata sua.

È stato un errore fidarsi e credere che Handanovic fosse indistruttibile, con gli impegni che ha l’Inter impensabile avere un 12’ che non aveva mai giocaro una partita in serie A con i neroazzurri e avere il terzo che non gioca una gara ( Berni) dal 2012.

Sono errori che poi si pagano, certo ha contribuito anche la sfortuna dell’infortunio del capitano proprio appena chiuso il mercato e con Radu appena parcheggiato a Parma, ma a certi livelli bisogna calcolare e prevedere tutto, i particolari, a volte, segnano una stagione.

Non è un caso se la Juve ha pensato di riportare a casa Buffon, che pur alla sua età, non sarà più un fenomeno, ma un portiere affidabile certamente si.

Forse Conte dovrebbe pensare di ridisegnare qualcosa del suo gioco, ( anche se lui, penserà sicuramente, perché cambiare uno schema che ci ha portato fino a qua?) una certa duttilità servirebbe anche perché, in un Inter che va, c’è sempre stata quella discrepanza di una difesa a 3 con Skriniar e Godin non proprio adattissimi a giocare così lontani dal centro area, e ora, arrivato Eriksen, un sistema per farlo giocare va trovato.

Concordiamo comunque con Conte che il suo è un percorso iniziato solo 7 mesi fa, che ha bisogno di tempo per migliorare, Inzaghi, è innegabile, lavorando da 4 anni con più o meno gli stessi giocatori ha già degli schemi provati e collaudati.

I meriti di Inzaghi e di tutta la Lazio sono comunque enormi : con un fatturato nettamente inferiore e un monte ingaggi lontanissimo da Juve e Inter, riuscire a rimanere incollato alla lotta per il titolo non può che dimostrare la bontà del lavoro svolto da lui e da Tare.

Ora la Lazio non si nasconde più e fa bene: giocare una volta a settimana e preparare bene ogni partita non può che essere utile e anche cogliere certi segnali aiuta sicuramente: 14 rigori a favore, con una proiezione che supera i 20, sono un record invidiabile, e i gol messi a segno nel recupero o comunque nell’ultimo quarto d’ora dimostrano forza interiore, convinzione e anche … vento in poppa ( Sacchi direbbe “ bus de cul).

Immobile, prossima scarpa d’oro e sulle tracce del record di Higuain da battere, un finalmente all’altezza Milinkovic-Savic, la mente di Luis Alberto, Acerbi e anche la “riserva” Caicedo sembrano in un’annata magica, perché non crederci?

Sarri con la Juve si è potuto permettere un turno di tranquillità, anche se alla fine i tre punti con il Brescia arrivano con una fatica superiore alle aspettative: Ronaldo a casa, Pjanic, De Lig e Matuidi in panchina, mentre alle rondinelle mancavano 5 titolari di cui il portiere Juronen e la promessa Tonali, dopo 10 minuti anche il portiere utilizzato, Alfonso, si infortunava e quindi in campo andava il giovane esordiente Andrenacci nonostante questo il gol tardava ad arrivare 37 minuti e con il Brescia ridotto anche in 10 per una doppia ammonizione rimediata da Aye e il raddoppio della sicurezza solo al 75’, insomma una gran fatica, non proprio una gita.

Arrivano comunque 3 punti che riportano i bianconeri in testa e serenità all’ambiente, preoccupato da un infortunio muscolare di Pjanic ma felice per il ritorno in campo di capitan Chiellini, un ritorno gradito a tutti, anche in vista degli impegni azzurri.

Vincere aiuta sempre, e in una corsa a tappe come il campionato i punti si sommano tutti, anche quelli che arrivano da prestazioni modeste.

In settimana vi erano state lunghe e nuove polemiche per la gara di Coppa Italia a Milano con il Milan, anche in quel caso una prestazione al di sotto delle aspettative e salvata da un rigore discusso realizzato da Ronaldo nel recupero.

Ora spazio e testa alla Champions, una sfida con i francesi del Lione alla portata ma da affrontare sempre con la concentrazione giusta, per evitare sgradite sorprese.

L’Atalanta vince in rimonta lo scontro Champions con la Roma e ora porta a ben 6 punti il vantaggio sui capitolini che dopo il derby si sono letteralmente persi, tre sconfitte consecutive, e una crisi di gioco e risultati che non può essere spiegata ne’ con i tanti infortuni, ne’ con il cambio di proprietà imminente.

Questa Atalanta così carica può ambire a passare il turno anche in Champions, il Valencia non è un avversario insormontabile.

Verona e Parma continuano con la loro meravigliosa marcia, i veneti rimangono imbattuti a Udine e anzi servono importanti interventi di Musso per impedirle loro la vittoria, mentre i ducali ritrovano Gervinho ed espugnano Sassuolo: entrambe a pari merito in sesta posizione.

Ottima anche la prova del Napoli che dopo aver sbancato San Siro in Coppa Italia, si ripete a Cagliari con il ritrovato Maertens, 5 vittoria consecutiva in trasferta per Gattuso, che archivia in fretta la sconfitta casalinga con il Lecce, impone scelte perentorie, (Allan non convocato) e riprende la marcia di avvicinamento al sesto posto.

Martedi poi l’attende l’affascinante sfida in Champions con il Barcellona , Gattuso riproporrà sicuramante il suo calcio, squadra corta e ripartenze che non vuol dire necessariamente essere difensivi.

Il Milan nel posticipo batte il Torino e agguanta Parma e Verona, Rebic, ancora in rete, per i rossoneri di Pioli una settimana da incubo, prima il derby della rimonta, poi la beffa con la Juve, bravi a reagire a a trovare una vittoria salutare.

Per il Torino di Longo, 2 sconfitte in altrettante gare e crisi continua con zona rossa vicinissima, altro che Europa.

La Fiorentina si sveglia dal letargo, accantonando le polemiche del dopo Juve e coglie un sonante vittoria a Genova con la Sampdoria, Chiesa fa doppietta assieme al giovane Vlaovic, e mettono in crisi Ranieri la cui panchina non è poi più così sicura, anche perché i cugini del Genoa vincono sorprendentemente a Bologna (3-0) e gli piombano ad un solo punto, e nel prossimo turno devono fare visita all’Inter.

Mentre il Presidente Ferrero minaccia una rivoluzione esonerando tutto il CdA e lo staff tecnico.

L’altra Genova invece sembra rianimata dalla cura Nicola, anche se la performance del Lecce, alla terza vittoria consecutiva, li continua a relegare nella scomoda posizione di terz’ultima.

Per la Spal, sconfitta anche nella prima del dopo Semplici, con Di Biagio e per il Brescia sarà durissima cercare una rimonta. La Serie B le attende.

Ora godiamoci una tre giorni di Coppe sempre elettrizzante.