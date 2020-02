LILIANA SEGRE, LAUREA HONORIS CAUSA ALLA SAPIENZA: LA DEDICO A MIO PADRE

DI CHIARA FARIGU



Ha portato ancora una volta la sua testimonianza la senatrice Segre. Oggi agli studenti della Sapienza, dove ha tenuto una lectio magistralis.

Ha raccontato con dovizia di particolari alcuni momenti della sua prigionia in quel campo di concentramento dove fu deportata solo perché rea di essere nata da genitori di fede ebraica. Le umiliazioni, le privazioni, le paure. Ma anche l’amore per la vita che ha prevalso nonostante tutto e su tutto. Anche sull’odio che sarebbe stato troppo facile alimentare una volta tornata libera. Odio che ha sconfitto con l’amore. Amore verso il prossimo e verso la vita. Sempre e comunque.

Una doverosa testimonianza, sottolinea la senatrice. Per mantenere viva la memoria e perché quel periodo buio della storia non si ripeta mai più.

Oggi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico alla Segre è stato conferito il dottorato honoris causa in Storia dell’Europa. Presenti alla cerimonia i ministri dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dell’Università, Gaetano Manifredi, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella e il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti.

Non sono mancati momenti di commozione pura. L’abbraccio della senatrice allo studente di destra, attaccato dagli altri studenti per le sue idee, uno di questo. Poi la dedica della laurea al padre ‘l’uomo più importante della sua vita, ucciso per la colpa di essere nato’.

Sono contenta ma non emozionata, ha concluso la Segre. ‘La giornata più emozionante è stata quando è nato il mio primo figlio’. Poi rivolgendo agli studenti un’esortazione a non smettere mai di voler conoscere. ‘Conoscere è necessario. Lo studio è stato per me fonte di salvezza’