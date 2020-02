MORTO A 72 ANNI L’ATTORE FLAVIO BUCCI

DI CLAUDIA SABA



È venuto a mancare, l’attore Flavio Bucci.

Aveva 72 anni.

La notizia è apparsa sul profilo facebook del stata sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Mi dispiace molto della scomparsa dell’attore Flavio Bucci. Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto”.

Il 23 febbraio, l’attore sarebbe tornato in Molise per uno spettacolo al teatro del Loto di Ferrazzano.

Quasi cento, i film da lui interpretati.

Da “La classe operaia va in paradiso” 1971 a “Il Divo” del 2008.

Lo abbiamo conosciuto e apprezzato, soprattutto per l’interpretazione di Ligabue e del Don Bastiano ne “Il Marchese del grillo”.

Il suo paese d’origine,

Casacalenda, gli aveva assegnato la cittadinanza onoraria.