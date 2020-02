REGALATO IL VENETO, PER FAR RABBIA A ZINGARETTI

DI LUCA SOLDI

Renzi prosegue nel suo delirio distruttivo del fronte progressista. Ogni giorno qualche cosa di nuovo, questa è la volta del Veneto che grazie alle follie di protagonismo resterà ancora cinque anni nelle mani della destra.

Renzi però non riesce fare a meno di voler far vedere che esiste e le devastazioni che arrivano dai sondaggi gli impongono in ogni modo a voler pensare solo a se stesso. Ci sono le tensioni dentro il governo nazionale che rischiano di far colare a picco l’esecutivo, ci sono perfino i guai dalla sua Firenze per quelle infrastrutture, come il nuovo aeroporto che voleva in tutti i modi e che invece il Consiglio di Stato ha sonoramente bocciato giudicandolo irragionevole. È così nessuno si è stupito che nel fine settimana mentre il Pd, movimenti civici e partiti di sinistra hanno faticosamente concordato una convergenza sulla candidatura del vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni, nel nome della “massima apertura possibile”, Italia Viva invece ha ufficializzato di volersi sfilare dal centrosinistra allargato del Nordest, puntando a portare con sé anche Carlo Calenda ed Emma Bonino.

Giorno dopo giorni emerge la voglia di far da solo ed a questo punto l’accordo sembra reggere solo in Toscana dove però ci sono fortissimi interessi a legare tutti assieme e fra questi le grandi infrastrutture, come il nuovo aeroporto di Firenze che pare faccia da collante a quel mondo che di ambientalismo e bene comune ha di che ben poco in comune.

Quella del Veneto pare dunque l’ennesima mossa suicida che condannerà all’oblio se stesso e trascinerà dietro di se tutto quel fronte che avrebbe potuto giocare seriamente la partita delle regionali venete.