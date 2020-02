STINTINO, NUMERO CHIUSO E BIGLIETTO D’INGRESSO PER ‘LA PELOSA’

DI CHIARA FARIGU

La Pelosa, ovvero un tratto di mare “caraibico” incastonato tra i colori e i profumi della macchia mediterranea. Un vero paradiso terrestre ubicato nel golfo dell’Asinara, nell’estrema punta nord occidentale della Sardegna. Spiaggia-icona di Stintino, riconosciuta universalmente come una delle più d’Europa.

La sabbia bianchissima, unica. Preziosa e da tutelare. Perché a rischio per le continue erosioni dovute all’azione del mare e al continuo passaggio dei troppi bagnanti che d’estate la prendono d’assalto. Spiaggia che anno dopo anno si sta inesorabilmente assottigliando.

Diversi i provvedimenti messi in atto dall’amministrazione comunale. Come la sostituzione dei classici teli da mare con stuoie di paglia o materiali vari al fine di non trattengono i preziosi granelli di sabbia che sebbene utile non si è però mostrata sufficiente a evitare la continua erosione dell’arenile.

Per questo l’amministrazione comunale ha provveduto a varare ulteriori provvedimenti a partire fin dal prossimo giugno e per tutta l’estate: accessi limitati, automobili off-limits e ingressi a pagamento.

Sarà una spiaggia a numero chiuso. Non più di 1500 bagnanti, a fronte degli oltre 5000 delle estati precedenti. E l’ingresso sarà a pagamento, al costo di 3euro e 50. Gratuito per i bambini sino ai 12 anni. Vietato però chiamarlo ‘ticket’ perché il costo del biglietto servirà esclusivamente per la manutenzione dell’arenile. Ai bagnanti sarà consegnato un braccialetto biodegradibile, di colore differente ogni giorno, il segno distintivo di chi è abilitato all’accesso.

Basteranno queste misure a salvaguardare la preziosissima spiaggia che tutto il mondo ci invidia? Presto per dirlo. Ma il primo cittadino di Stintino e i residenti tutti se lo augurano davvero