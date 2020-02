AL VIA LA SOLITA GOGNA SU LAURA BOLDRINI. BASATA SU UNA BUFALA

DI MARCO FURFARO

E’ ricominciata la gogna. E indovinate un po’? Ancora una volta basata su una bufala.

L’obiettivo è sempre lei, Laura Boldrini. Vittima prediletta del sovranismo che sfrutta le fake news per fare bassissima propaganda che scade, puntualmente, nel linciaggio mediatico sui social.

E per l’occasione, questi diffamatori hanno addirittura rispolverato la vecchia bufala, risalente al 2016, del presunto furto di 37mila euro avvenuto nella sua villa a Porto Cervo, in Sardegna. Va da sé che Laura Boldrini non ha nessuna villa a Porto Cervo. E che dunque con c’è stato nessun furto.

Ma intanto loro la “notizia” l’hanno lanciata. E, anche se dopo qualche ora rimossa dalla pagina di fake news, era già entrata in circolo. E quindi l’obiettivo era stato ormai raggiunto: far riemergere una vecchia bufala per screditare gli avversari politici.

Mezzucci diffamatori, squallidi modelli per falsare la democrazia. Queste sono le fake news. Combatterle, loro e chi le diffonde, è quindi non solo un dovere etico-morale. Ma una vera e propria necessità per salvaguardare la democrazia dalla tossicità che esse portano.