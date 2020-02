BUONGIORNO UN CORNO!, MERCOLEDI’ 19, I FIGLI UNICI …

DI GIANLUCA CICINELLI



Vale per tutti ła regoła di essere innocenti fino alła cøndanna penale definitiva. Quindi questa riflessione che scaturisce dall’arresto per mafia del fratello di Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, agente di polizia ucciso insieme al magistrato Giovanni Falcone, alla moglie magistrato Francesca Morvillo, e ai poliziotti Antonio Montinoro e Rocco Dicillo, nella strage mafiosa, forse non solo mafiosa, di Capaci, va oltre il fatto specifico e non entra minimamente nel merito delle accuse che sono mosse a Roberto Costa. Rosaria Schifani toccò il cuore dell’Italia intera quando ai funerali delle vittime di Capaci disse “Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro (e non), ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c’è possibilità di perdono: io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare… Ma loro non cambiano… […] …loro non vogliono cambiare… Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l’amore per tutti. Non c’è amore, non ce n’è amore…”. Un messaggio toccante e lucido. Gli ultimi avvenimenti porterebbero a pensare che la serpe è davvero in seno, che non può esserci nessuna speranza in un mondo dove tuo fratello è complice morale degli assassini di tuo marito. Un fratello, una sorella, tua madre, tuo padre, sono le persone con cui il tuo rapporto non è quello di semplice cittadino. Se tuo fratello o un altro familiare commette un crimine lo denunceresti senza esitazioni? Se rispondete sì non fate un buon servizio alla verità della vita e avete un mattone al posto del cuore. Io rispondo di no, almeno nei limiti del possibile, cercherei di coprirlo finché possibile. E la mafia è esattamente questo, non a caso la sua organizzazione di base è costituita in “famiglie”. Quindi perché io che non sono mafioso ragiono alla fine proprio come un mafioso? Già la domanda ci spiega in parte l’origine antropologica della mafia, la sua capacità di approfittare subdolamente della natura umana e dell’organizzazione sociale di base per costruire la sua rete di potere e morte, la difficoltà estrema nel combattere la cultura che è radicata nella mente e nel cuore degli esseri umani, l’appartenenza a una tribù. Nella mafia la famiglia è di sangue come di affinità, ha dei valori condivisi, un capo, dei sottocapi e dei soldati, s’ispira a dei principi affidati al patriarca, anche se in alcuni casi può essere matriarcale, che insegna le regole fin da piccoli ai suoi componenti. Naturalmente questo modello è la base culturale d’origine, perché oggi la mafia è molto di più e va ben oltre questo modello, il suo potere di corruzione basato sul potere economico fa sì che un banchiere anglosassone possa essere mafioso senza provenire da una famiglia del meridione d’Italia. C’è un interessante studio della dottoressa Chloé Deambrogio a cui vi consiglio di dare un’occhiata. “Nei confronti dell’istituzione familiare, i codici mafiosi si sono sempre comportati con ambivalenza: strumentalizzandone i valori, osannandone la morale, la mafia ha fatto della famiglia lo strumento cardine per l’esercizio della signoria del territorio e il modello organizzativo delle proprie attività criminali. Alcune componenti della struttura organizzativa assumono addirittura la terminologia propria della famiglia. La cosca è detta “Famiglia” e i membri sono chiamati “fratelli” … La manipolazione delle relazioni parentali e dei suoi affetti a favore dell’istituzione mafiosa giunge quindi fino al punto di sacrificare la vita stessa dei familiari, anzi, risulta particolarmente utile, sfruttare la fiducia data dal legame sanguigno per l’avvicinamento di una vittima”. L’ipocrisia quindi è la base del legame familiare mafioso, e questo tocca ognuno di noi, anche se a qualcuno, ipocritamente, ripugna soltanto sentirlo, perché è il modello culturale intorno a cui siamo cresciuti quasi tutti, è un modello alimentato dalla cultura cattolica, che della famiglia fa il suo feticcio, che anche chi non è credente ha dovuto subire fin da piccolo. Cosa ci differenzia dunque dal mafioso? Il rapporto con la società civile e con lo Stato. Dove mancano sia la prima che il secondo la mafia può proliferare senza freni vantando la “protezione” di quel legame di sangue e d’interessi costituito dalla famiglia. Nella Palermo dei funerali di Giovanni Falcone prima e di Paolo Borsellino poi, data purtroppo per scontata l’assenza dello Stato, la società civile aveva per qualche tempo allargato le sue braccia per accogliere chi voleva spezzare quei legami. Cosa è accaduto in seguito? La mia risposta darà fastidio a molti ma è aperto il dibattito. La società civile anziché radicarsi nel territorio si è radicata nei tribunali, tifando di volta in volta per questo o quell’altro magistrato antimafia e rifluendo dalla speranza di una vita diversa possibile alla speranza di sentenze e provvedimenti giudiziari esemplari verso i mafiosi, come se la magistratura da sola potesse fermare un’organizzazione che proprio per la sua strutturazione, come l’abbiamo descritta sopra, costituisce l’essenza dell’organizzazione sociale stessa. L’azione della magistratura può certificare qualcosa di avvenuto ma non può intervenire sulla recisione netta della reiterazione dei reati. Inoltre abbiamo purtroppo assistito a una serie di errori giudiziari, veri depistaggi e manipolazioni, a cominciare dalle confessioni artefatte per la strage di via D’Amelio, che ci dimostrano che la giustizia dovrebbe essere razionalità e non tifo. Non è un caso che Don Luigi Ciotti di Libera abbia spiegato più volte che ““La legalità non può essere un obiettivo perché non è neppure un valore. È un prerequisito. L’obiettivo è la giustizia”. Le organizzazioni della società civile che limitano la loro azione antimafia a quella di una legalità sempre più in crisi, con qualche magistrato che chiede cori da stadio per i maxi blitz prima che questi arrivino a sentenza definitiva, senza intervenire sulle radici sociali della criminalità, hanno contribuito in qualche modo a rendere figlia unica anche Rosaria Costa vedova di Vito Schifani.