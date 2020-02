DI GIOVANNI PAGLIA

In Liguria si parla di Sansa, in Veneto c’é la splendida notizia di Lorenzoni, in Campania Costa può aprire una nuova stagione.

Cinque anni fa, per capirci, il PD candidava Paita, Moretti e De Luca.

Cambiare le cose è sempre complicato, ma solo un cieco non vedrebbe che siamo sulla strada giusta.

Non a caso Renzi non ci sta, e anche questo è un fatto positivo.