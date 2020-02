GERMANIA, È TOBIAS R. DI ORIGINE TEDESCA IL RESPONSABILE DELLA STRAGE. IL MOVENTE È IL FANATISMO DI ESTREMA DESTRA

DI MARINA POMANTE

Tobias R. è l’unico responsabile della strage di Hanau in cui ha ucciso 9 persone tra i locali della comunità turca. L’uomo è stato ritrovato morto nel suo appartamento con la madre, aveva idee di estrema destra e ha rivendicato il gesto con una lettera e un video

Di origine tedesca, estremista di destra, xenofobo e spinto dall’odio per gli stranieri. Queste sono le prime notizie di Tobias R., l’uomo ha commesso la strage ad Hanau, nell’Assia, in Germania, dove nella serata di mercoledì 19 febbraio ha ucciso in una sparatoria 9 persone tra i locali della comunità turca.

Tobias R. ha rivendicato il suo gesto in uno scritto e in un video, in cui afferma che alcuni popoli, che non si possono più espellere dalla Germania, vanno “annientati”. Sembrerebbe che la strage di Hanau sia stata ispirata da un movente politico, perchè l’assalitore è un sostenitore della destra estrema. Gli inquirenti hanno ritrovato il materiale della rivendicazione che li ha spinti a classificare il caso come un “presunto atto di terrorismo” di matrice probabilmente “xenofoba”. L’uomo aveva 45 anni, su internet, tramite la sua pagina, diffondeva tesi razziste e xenofobe con tutte le sue teorie di destra radicale.

Peter Neumann un esperto dell’Istituto Icsr Center, ha analizzato il manifesto xenofobo, scritto da Tobias R. “24 pagine di rivendicazione scritte in un tedesco eccellente, non ci sono errori grammaticali. Odiava stranieri e non-bianchi. Giustificava la sua richiesta di uccidere le popolazioni di interi Paesi in termini esplicitamente eugenetici, affermando che la scienza dimostra che alcune razze sono superiori. Nel fascicolo afferma di non aver mai avuto una relazione con una donna negli ultimi 18 anni, per scelta. Nel delirio ha affermato “di essere stato sorvegliato da un servizio di intelligence per tutta la sua vita”.