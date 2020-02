IL NUOVO CAPO DELLE SPIE: L’AMBASCIATORE CHE HA FATTO ARRABBIARE MEZZA EUROPA

DI GUIDO OLIMPIO

Lo sanno tutti. Tra Donald Trump e le spie americane non corre buon sangue, fin dal primo giorno. Ora il presidente ha deciso di nominare un suo fedelissimo, Richard Grenell, come direttore di tutte le agenzie di intelligence, la DNI. Ambasciatore in Germania (dove ha innescato spesso polemiche con Berlino), falco, duro con i media e sui media, gay dichiarato, 53 anni, un passato nel team elettorale di Mitt Romney, l’ex funzionario del Dipartimento di Stato dovrebbe rimettere in riga il mondo delle ombre.

A Washington ci si chiede se Grenell abbia le capacità per guidare un apparato complesso, agitato da rivalità e gelosie, poco disposto a collaborare. E questo mentre la lotta tra 007 è sempre più tesa: cinesi, iraniani, nord coreani, russi, ma anche gli alleati giocano la loro partita. In questo campo non ci sono amici. Mai dimenticarlo.

https://www.corriere.it/NewsletterCorriere/america-cina/e252d0ea-53c5-11ea-a963-13c45ec676cd_nl_AmericaCina.html?paragraph=8&fbclid=IwAR3HHfjKNp_3e_koOA7fgO3hQ1zKetV_tUsFPjzP5O75pxNPxptfxT8Ke8c