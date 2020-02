SERIE A: SPAL-JUVENTUS 1-2. SARRI NON BRILLA MA PASSA A FERRARA

Ancora CR7 e Ramsey, risolvono il mal di trasferta a Ferrara.

Il portoghese a segno per l’11a gara di fila, delizioso cucchiaio del gallese per il 2-0. Petagna su rigore concesso dal Var, tiene aperta la gara fino in fondo, ma non basta agli estensi.

Nel terzo anticipo della 25a giornata di Serie A, la Juventus batte la Spal 2-1, torna a vincere in trasferta e allunga momentaneamente a +4 sulla Lazio.

Nel giorno della sua millesima gara da professionista,( anche se qualcuno ne conta 998) Ronaldo sblocca il match al 39′ e va a segno in 11 gare di fila come Batistuta e Quagliarella.

Nella ripresa Ramsey raddoppia al 60′ su assist delizioso di Dybala, poi Petagna accorcia su rigore (70′). Legni per CR7 e Dybala.

LA PARTITA

​​​​​​​Dopo le sconfitte di Napoli e Verona, la Juventus torna a conquistare i tre punti lontano da casa, ma a Ferrara i bianconeri mostrano gli ormai consueti pregi e difetti.

Ronaldo si conferma bomber implacabile e macinatore insaziabile di record, Dybala è sempre vivo e ormai pienamente calato nella versione assist-man (sono già 9), la squadra crea pur senza incantare ma ha la brutta abitudine di rimettere in gara gli avversari ormai alle corde.

Contro l’ultima della classe dovrebbe essere poco più che accademia, ma i Sarri boys ci impiegano quasi un tempo per sbloccare la gara.

Dopo il palo di Dybala (fantastico sinistro a giro che si stampa sul palo interno), ci pensa Ronaldo a togliere le castagne dal fuoco su delizioso assist di Cuadrado.

Un gol che scuote i campioni d’Italia, che nella ripresa partono a razzo e costringono una buona Spal a difendersi.

Berisha è super su CR7, ma non può nulla sul pallonetto di Ramsey imbeccato da una giocata geniale di Dybala.

Allo scoccare dell’ora di gioco, la Juve è padrona del campo e del risultato.

Ma in agguato c’è la disattenzione e quando Petagna realizza il rigore concesso per uno sgambetto di Rugani a Missiroli, i padroni di casa ritrovano morale e speranza.

Come in altre occasioni, una gara chiusa si riapre e, anche se Szczesny non viene più impegnato, lo spettro della beffa è dietro l’angolo.

Alla fine missione compiuta, con la pressione che passa sulle spalle di Lazio e Inter.

L’altra buona notizia di giornata è il recupero di Chiellini, schierato titolare e in campo quasi un’ora.

Per la Spal quinta sconfitta di fila e una classifica che si fa sempre più preoccupante.

Di Biagio può ripartire dalla prestazione, ma deve tornare sin da Parma a fare punti.