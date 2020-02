CORONAVIRUS. TUTTE LE MISURE E I NUMERI. TERZO MORTO A CREMA

DI MARINA POMANTE

Sembra quasi un bollettino di guerra, il coronavirus si porta via un’altra italiana. La Terza vittima è una donna, è morta a Crema. Come ha spiegato l’assessore al Welfare, Gallera, la signora era già ricoverata in ospedale nel reparto di Oncologia dell’ospedale della città a causa di una situazione pregressa. La vittima è risultata positiva al coronavirus: si tratta del secondo morto in Lombardia. Al momento nella stessa regione i casi positivi sono 112, di questi 53 sono ricoverati in ospedale mentre gli altri sono in quarantena a casa. 17 i pazienti positivi ricoverati in Terapia Intensiva.

Misure drastiche su quasi tutto il centronord, chiuse scuole e atenei, in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, e Friuli Venezia Giulia, che ha inoltre sospeso il carnevale.

In Italia le persone positive sono 152, solo in Lombardia 100 casi, Altri 4 casi a Bergamo e Codogno. A Padova altri due, che hanno in comune la frequentazione di due locali pubblici a Vò Euganeo, vivono entrambi con familiari. Sono ricoverati in isolamento all’ospedale di Schiavonia, vicino ad Este. Confermato l’allestimento delle ex Caserme austro-ungariche alle Viote del Bondone, sono 16 gli ospiti, tutti di nazionalità cinese. I test vanno ripetuti più volte perchè non sempre rilevano il contagio, questo rallenta i tempi per poter effettuare le cure necessarie.

In questi minuti è in corso la Conferenza stampa. I numeri sono in crescita: in lombardia 110, 21 in Veneto, 9 in Emilia romagna, 2 nel lazio.

55 ricoverati con sintomi, 25 in terapia intensiva.

Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, non si perde in chiacchere, limita l’informazione al numero delle vittime e dei contagiati.

Sono 11 i comuni che sono segnati da una zona rossa e l’altra parte della regione, zona gialla, dove sono disposti presidi e divieti.