LA ROMA TORNA A SORRIDERE ALL’OLIMPICO, 4-0 AL LECCE

DI TOMMASO FEDELE

Allo stadio Olimpico di Roma è andata in scena la 25° giornata di serie A tra Roma e Lecce terminata 4-0 per i padroni di casa.

Primo tempo giocato solo ad un campo. Lecce in difficoltà sul piano del gioco fin da subito. Roma che nel corso della prima frazione sembrava essere tornata la squadra vista nel girone d’andata. Pressing alto, ritmo veloce e continua ricerca di profondità. È proprio grazie a tali caratteristiche che la Roma intorno al 12°, recuperando il pallone con Mkhitaryan, riesce a mettere Under a tu per tu con Vigorito e realizzando così il vantaggio. Squadra di Liverani che non reagisce fino alla mezz’ora di gioco, è con Barak che il Lecce si affaccia nella metà campo giallorossa ribaltando il campo in contropiede ma senza trovare la porta. Roma che solamente 6 minuti dopo trova il raddoppio da una grande invenzione di Dzeko. Il bosniaco con un lancio illuminante porta Mkhitaryan a siglare il raddoppio.

Secondo tempo che si apre con ritmi decisamente più bassi. Il Lecce prova a tirar fuori la grinta mancata nel primo tempo per riaprire il match e infatti in un paio di occasioni riesce a creare dei pericoli alla retroguardia giallorossa. Lapadula colpisce il palo e Mancosu sotto porta si divora il gol del 2-1. Squadra di Fonseca che si scrolla di dosso il momento no e chiude la pratica prima con Dzeko e poi con Kolarov all’80°. Roma che torna a vincere in campionato dopo le tre sconfitte consecutive e il pareggio nel derby con la Lazio. Giallorossi che salgono a quota 42 punti in classifica riavvicinandosi momentaneamente al quarto posto in classifica, aspettando ovviamente il recupero del match tra Atalanta e Sassuolo.