EMERGENZA CORONAVIRUS. OTTIMA LA RISPOSTA DEL GOVERNO

Egregio Direttore,

Salvini attacca il governo per la gestione dell’emergenza Coronavirus. A me pare invece che le misure vadano nella giusta direzione. Secondo lei?

Pasquale Cassarà, Catania

Gentile Signor Cassarà,

Anche secondo me. iN EFFETTI, cos’altro poteva fare l’esecutivo Conte in questa fase? Niente di meglio di quanto fatto finora. A conti fatti, il governo pd 5 stelle sta gestendo la situazione nel migliore dei modi. E a differenza di quanto sostenuto da un giovane e inesperto annunciatore di un tg mediaset, Conte e Speranza nella conferenza stampa di sabato scorso trasmessa in diretta, non sembravano affatto preoccupati ma anzi parevano avere perfettamente il polso della situazione ed erano lucidi nel gestire l’emergenza.

Del resto, l’Italia è stata la prima a bloccare i voli da e per la Cina, tanto che il governo cinese aveva polemizzato per questa decisione. Chiudere scuole, cinema, rinviare le partite di serie A è stata una misura necessaria, in attesa di capire la gravità dell’epidemia. Isolare in una sorta di zona rossa Codogno e gli altri Paesi del Nord Italia colpiti da Coronavirus era inoltre indispensabile. L’idea è insomma che alla prevenzione, in questa fase di emergenza nazionale, non ci fossero alternative. Tra l’altro è apprezzabile che il Governo abbia continuato a rassicurare gli italiani senza per questo prendere sotto gamba il problema. Niente panico ma completa attenzione al rischio coronavirus, dunque. Tra una settimana si vedranno gli sviluppi e, nel caso l’epidemia dilagasse, verrebbero prese sicuramente nuove contromisure. Tra una settimana e non prima. Già perchè prendere decisioni impopolari ed estreme qualche settimana fa non avrebbe avuto senso. Senza un’emergenza vera e propria, assurdo chiudere le frontiere e le scuole. Perchè un provvedimento del genere già oggi è faticoso da gestire, figurarsi in assenza di rischi conclamati. Che senso avrebbe avuto bloccare l’Italia senza una pandemia conclamata?

Poi, certo , se si è tifosi, si cercherà sempre di addossare ignobilmente le colpe sul governo, ma se si è obiettivi, come è stato il presidente della regione LOmbardia Fontana ieri sera, non si può che plaudire. Poche storie, serve unità nazionale in una fase così delicata e servirebbero semmai pene severe contro gli sciacalli che vendono a prezzi folli mascherine e disinfettanti. Messaggio, per fortuna, al momento ricevuto da tutte le forze politiche dell’opposizione. Da tutte tranne che dalla Lega. Salvini non si smentisce mai e continua a fare propaganda anche in una circostanza come questa, sommando gaffes su gaffes, e cercando ancora una volta lo scontro politico per un pugno di voti. A questo punto, con lui, non si può far altro che allargare le braccia. Sconsolati e rassegnati. C’è chi lo chiama lo sciacallo della politica italiana. Personalmente non sono d’accordo. Più che sciacallo, il segretario della Lega sembra uno senza cuore, incapace di mettere a fuoco il problema. E senza cuore, appare ovvio, non si va da nessuna parte.