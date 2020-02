CORONAVIRUS: QUARTO MORTO ITALIANO, AVEVA 84 ANNI . AGGIORNAMENTI

DI MARINA POMANTE

Quarta vittima in Italia per il coronavirus. È un uomo di 84 anni ricoverato a Bergamo all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” per altre patologie

È in attesa il bollettino giornaliero diramato dal capo della Protezione civile e commissario straordinario all’emergenza, Angelo Borrelli, il numero dei positivi al coronavirus in Italia è di 149.

Scuole chiuse in sei regioni, l’assessore alla Sanità lombarda Gallera: “Scarseggiano i tamponi, si fanno solo a chi ha già febbre”.

L’Italia è il terzo paese al mondo più contagiato. Preoccupazione per L’Europa, l‘Italia focolaio d’infezione. Il governo corre ai ripari I contagiati dal coronavirus sono 153, in Lombardia 113, Veneto 22, E.Romagna 9, Piemonte 3, Trentino 3, Lazio 3

La diffusione del coronavirus nel Nord Italia pesa anche sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp Bund è schizzato a pochi minuti dall’apertura dei mercati a 145 punti base dai 134 della chiusura di venerdì scorso, con un tasso di rendimento per il decennale italiano dello 0,98%. I Btp fanno peggio dei titoli greci, a 139,8 punti base dal Bund, con un rendimento dello 0,93%.

La Basilicata dispone un’ordinanza sul Coronavirus emessa dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in quarantena chi arriva dal Nord: “Tutti i cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti servizi di sanità pubblica”.

Sono attesi oggi i risultati dei test su 2 casi sospetti a Nettuno, in provincia di Roma. Sospesi i concorsi nazionali nella Capitale. Stanziati dal Governo altri 20 milioni.

Revocato Il blocco dei treni tra Italia ed Austria al Brennero. Lo hanno comunicato le ferrovie austriache Obb su Twitter. “Si potrà viaggiare attraverso il Brennero. Chiunque non desideri recarsi in Italia può cancellare il proprio biglietto ÖBB per l’Italia con validità 24 febbraio 2020 gratuitamente”, affermano le ferrovie.