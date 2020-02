CORONAVIRUS SALGONO A 10 I MORTI PER IL CORONAVIRUS. I CASI IN ITALIA E NEL MONDO

DI MARINA POMANTE

Borrelli ancora tre morti per il coronavirus in Italia, sono tutti ultraottantenni. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nel corso di una conferenza stampa. I numeri: In Italia 322 contagi e 10 morti da coronavirus. In Lombardia 240 contagi, in Veneto 42 e in Emilia Romagna 26

Un contagio anche a Treviso, una donna con patologie pregresse è in rianimazione. Lo rende noto la Regione Veneto. È una donna di 76 anni, con importanti patologie pregresse. Oggi, in seguito a un peggioramento della sintomatologia respiratoria, l’anziana è stata sottoposta al test dai sanitari del reparto malattie infettive dell’ospedale di Treviso risultando positiva. Attualmente è ricoverata in rianimazione.

A Tenerife positivo un medico italiano e un altro italiano, dove mille persone sono in quarantena. Controlli su un’altra italiana in Cile.

Registrati anche due casi in Austria e uno in Croazia

Rientrati gli italiani che non sono voluti sbarcare alle Mauritius, a cui imponevano la quarantena.

Le autorità catalane hanno confermato il primo caso di coronavirus a Barcellona, sottolineando che si tratta di una donna italiana di 36 anni residente in Spagna. Lo riportano i media spagnoli spiegando che la donna, appena rientrata da un viaggio in Italia tra Bergamo e Milano, ieri si era recata all’ospedale catalano con alcuni sintomi.

Tre tifosi del Valencia che avevano partecipato alla trasferta di S.Siro per la partita di Champions Atalanta-Valencia hanno contattato i servizi sanitari spagnoli affermando di ritenere di avere i sintomi del coronavirus. È stato riportato dai media spagnoli. Il 10 marzo è in programma la gara di ritorno alla quale e’ prevista la trasferta di oltre tremila tifosi bergamaschi. Dal Generalitat Valenciana hanno precisato che i sintomi dei tre tifosi “sono ancora in fase di valutazione, adesso faremo un sondaggio epidemiologico”.