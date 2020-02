DOVE STA LA SERIETÀ DI CERTA DESTRA?

DI LEONARDO CECCHI

Genova. Domenica sera. Giovanni Toti, con grande solennità, firma l’ordinanza di chiusura di mezza Liguria. Scuole, biblioteche, musei, teatri. Si sospendono inoltre manifestazioni e concorsi pubblici. Liguria bloccata: è meglio se le persone non si riuniscono. E’ meglio stare a casa. Prima la sicurezza.

Poi, dopo tre ore circa, accade qualcosa. Accade che Giovanni Toti decida di dare personalmente l’esempio sulle misure di sicurezza prese. Di dare in prima persona l’esempio del sommo sacrificio richiesto ai liguri per la loro sicurezza. E lo fa 3 ore dopo l’ordinanza andando lui stesso alla Fiera di Genova per una cena di finanziamento organizzata dalla Lega: una folla oceanica con 1500 invitati e Salvini, ovviamente.

Ecco. Se qualcuno si stesse ancora chiedendo dove sta la serietà di una certa destra, la può trovare qui. Tutta quanta.