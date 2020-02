APPUNTI SUL CORONAVIRUS

DI PAOLO SINIGAGLIA

Vista la non uniformità dell’approccio tra i paesi europei rispetto all’emergenza coronavirus ci sono i soliti commentatori che si affannano a dire che questa UE non va bene perché dovrebbe agire e non agisce, col solito equivoco di pensare che l’Unione sia una cosa che invece non è visto che non ha competenze dirette in materia di salute. Quello che non è chiaro però è che l’Europa cresce durante le crisi, perché in questi periodi diventa evidente la mancanza di un attore di livello adeguato alle sfide che possa dare risposte a problemi globali. Quindi una reazione ci sarà e nascerà qualcosa di nuovo a livello europeo, come è sempre successo, ad eccezione della crisi dei migranti che ha rischiato di far inceppare questo meccanismo. In definiva questo è il bello dell’integrazione europea: capire che dobbiamo mettere insieme le nostre forze perché insieme funzioniamo meglio in un mondo globalizzato ed agire di conseguenza.

Visto il faticoso lavoro di coordinamento (con qualche scontro) per evitare che le diverse regioni italiane adottino provvedimenti scoordinati e discordanti rispetto all’emergenza coronavirus, vista la cronica difficoltà a garantire in tutte le regioni i livelli minimi di assistenza, siamo proprio sicuri di aver fatto bene a mettere la tutela della salute come materia di competenza concorrente tra stato e regioni?

Ci sono gli amichetti della destra sborona, quella lombarda o del nord, quella che si crede una razza superiore, che sono incavolati neri del fatto che ci siano regioni italiane o paesi del mondo che tentano di mettere limitazioni sui lombardi o sugli italiani. Ma come si permettono i terroni o gli africani di discriminare loro, loro che sono i motori del mondo intero?

Che meraviglioso contrappasso: è proprio vero che prima o poi ti ritrovi “a sud” di qualcun altro..

C’è chi dice che questa crisi stia mettendo in luce la crisi del paese che non è in grado di affrontare in maniera coesa un’emergenza come questa.

Al momento però c’è un solo sciacallo nel sistema politico: il governo e le regioni stanno collaborando abbastanza bene in un contesto di coordinamento. Ci sono invece molti media che spargono paura.

Questo è il quadro.