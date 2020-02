CORONAVIRUS ITALIA: 11 PERSONE ANZIANE MORTE. DAL NORD AL SUD CRESCE L’ATTENZIONE E IL CONTROLLO

DI MARINA POMANTE

Undici vittime in Italia, altri 4 anziani che avevano patologie pregresse. Come sta diventando palese non si muore per il coronavirus, ma con il coronavirus. Il virus è molto aggressivo con chi già ha una situazione di salute molto grave.

È grave ma stabile il ‘paziente 1’, e i 6 compagni di squadra che hanno contratto il virus, “non hanno sintomi, lo ha reso noto la società, e verranno curati da casa”.

Il paziente1, il trentottenne è uno dei cinque ricoverati in rianimazione al Policlinico San Matteo di Pavia. La moglie è ricoverata al Sacco di Milano perché positiva al coronavirus, “sta bene, ha fatto l’ecografia e la gravidanza procede bene, la bambina sta bene e la gravidanza arriverà a termine”

I dati: sono oltre 330 i casi; i contagi arrivano in Liguria e a Sud.

Sono 259 i contagiati anche 4 bambini che rispondono molto bene alle cure e 9 vittime in Lombardia; 45 casi con 2 morti in Veneto; 26 casi in Emilia Romagna; 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia; 2 in Toscana e Liguria; 1 in Alto Adige. Attesa oggi la conferma di una positività nelle Marche

Conte pronto a interventi sui poteri dei governatori.

In mille in quarantena a Tenerife, dove una coppia italiana è risultata positiva.

Secondo gli economisti, l’Italia rischia un calo del Pil fino all’1%

La Camera darà oggi l’ok al primo Dl coronavirus. Stasera a Montecitorio informativa urgente di Speranza. Il premier Conte invita all’unità: “Non è il momento delle polemiche”