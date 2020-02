DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 26 febbraio 2020

CORONAVIRUS ITALIA Undici vittime in Italia, altri 4 anziani che avevano patologie pregresse

Coronavirus: grave ma stabile il ‘paziente 1’, e i 6 compagni di squadra che hanno contratto il virus, “non hanno sintomi- lo ha reso noto la società- e verranno curati da casa”.

Coronavirus In Italia sono oltre 325 i casi; i contagi arrivano in Liguria e a Sud. Conte pronto a interventi sui poteri dei governatori. In mille in quarantena a Tenerife, dove una coppia italiana è risultata positiva.

Coronavirus: anche nella P.a. favorire il telelavoro

CORONAVIRUS MONDO persone positive anche a Catalogna, Svizzera, Austria e Croazia. Positivo un italiano in Algeria e in Brasile. Primo caso a Madrid: è un 24enne che aveva viaggiato nel Nord Italia In mille in quarantena a Tenerife, dove una coppia italiana è risultata positiva. Coronavirus: Aumentano gli Stati che chiudono agli arrivi dall’Italia.

CORONAVIRUS e la politica italiana Fontana da del “cialtrone” a Conte. Mattarelka costretto ad intervenire.

Il governo impugna la chiusura delle scuole nelle Marche

NEW YORK E’ morto il padre dell’iconica mappa della metro di New York

USA 2020: Sanders sotto assedio, la sfida tv e’ un caos

TERREMOTO IN INDONESIA scossa di magnitudo 5.9 nella regione di Tanimbar

CHAMPIONS il Napoli sfiora l’impresa col Barcellona. Finisce 1-1: gol e highlights