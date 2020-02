SCIACALLI DI BASSA LEGA

Sciacallo chi alimenta la psicosi collettiva sfornando false notizie, per stupidità goliardica, per ottenere più like, per interessi politici o di altro genere. Sciacalli anche i media che dedicano gran parte dello spazio informativo al virus, tacendo da sempre di ben altri problemi di pari o maggiore pericolo per la salute dei cittadini, quali le estrazioni petrolifere in Basilicata, le esalazioni venefiche delle varie terre dei fuochi, le fabbriche monstre come l’Ilva di Taranto, che fanno migliaia di vittime in nome della “crescita” economica.

