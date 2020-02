X HAMSTER OFFRE ABBONAMENTO GRATUITO ALLE REGIONI INTERESSATE DAL CORONAVIRUS

DI GIORGIO LEVI

Che culo, verrebbe da dire, per Lombardia e Veneto. Il sito xHamster offre l’abbonamento gratuito agli abitanti delle zone interessate dal coronavirus.

E’ la piattaforma più ricca di video porno al mondo. Con milioni di film brevi e lunghi nelle più svariate declinazioni del sesso. Che manco uno si può immaginare.

Sul profilo Twitter compare un criceto con una mascherina e un tweet in cui si spiega che xHamster garantirà l’accesso premium gratuito da ora alla fine di marzo.

Il vicepresidente del gruppo ha lanciato lo slogan: “Se sei in una zona a rischio per il Covid-19 per favore rimani in casa. Stiamo offrendo accesso gratuito a xHamster Premium per le regioni interessate”.

Il claim dice “Rimani al sicuro con xHamster“.

Insomma, se proprio vi sentite soli e abbandonati, masturbatevi con Premium. Almeno fino a marzo. Poi si vedrà, se non sarete diventati ciechi.

