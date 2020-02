FONTANA-SALA. QUANDO LA POLITICA E LE SCELTE SONO DIFFERENTI

DI LEONARDO CECCHI

A sinistra Attilio Fontana. Presidente della Regione che ieri con uno show da film post-apocalittico ha dato una mazzata tremenda alla regione che governa e che è già in difficoltà. Mandando un messaggio di panico e trasmettendo al mondo intero l’immagine di una Lombardia ridotta ad un lazzaretto.

A destra Beppe Sala. Sindaco di Milano. Che stamani, dopo aver pubblicato un bellissimo (e serenissimo!) video di incoraggiamento a tutti i milanesi, è andato di persona a controllare un cantiere su un’opera pubblica milanese per sincerarsi “che le tempistiche saranno rispettate”. All’aperto, senza far pagliacciate con mascherine. Per dare l’esempio. Per tranquillizzare gli animi.

Trova le differenze. Di stile, di approccio, di serietà.

Di politica.