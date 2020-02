L’ITALIA PIANO, PIANO, FUORI DALL’INCUBO CORONAVIRUS

DI MARINA POMANTE

È passata una settimana e l’Italia sembra uscire piano, piano dall’incubo coronavirus. Il bilancio oggi è di 17 morti e 650 contagiati. Il numero potrebbe calare per la decisione di comunicare diversamente il bollettino dei contagi.

In Lombardia: 305, in Veneto: 98 in Emilia Romagna: 97, in Liguria: 11, nel Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso, nelle Marche: 3, in Piemonte: 3 in Sicilia: 3 in Campania: 2 in Toscana: 2 in Abruzzo:1 e nella Provincia Autonoma di Bolzano: 1. In tutto 12 regioni. Al Sacco di Milank Isolato il ceppo del virus.

Primo caso in Nigeria: è un italiano. Si tratta di un cittadino italiano che lavora in Nigeria e che è rientrato a Lagos da Milano il 25 febbraio. L’uomo si trova attualmente ricoverato in un ospedale di Yaba, non presenta sintomi gravi e le sue condizioni sono stabili. Lo ha annunciato il ministero della Sanità nigeriano in una nota.

Due italiani positivi, stop a tour di ciclismo negli Emirati. British Airways e Easyjet cancellano voli da e per il nord Italia. Il Tar ha sospeso l’ordinanza della regione Marche per la chiusura di scuole, musei e manifestazioni pubbliche fino al 4 marzo. Allarme dei medici dalle zone rosse: ‘Malati lasciati soli’. Di Maio. “Le persone in quarantena sono lo 0,089% della popolazione. E Tutti i pazienti allo Spallanzani sono guariti”. L’allarme dei medici in quarantena: ‘Malati lasciati soli’

La borsa di Milano sempre più giù, spread Btp-Bund volo

Nelle scorse ore anche Piero Angela ha voluto tranquillizzare la popolazione e i telespettatori, intervenendo a Rai Uno durante la trasmissione tv Porta a Porta. “Queste misure che sono state prese, ad alcuni sembrano eccessive e drastiche, come chiudere università, scuole, persino chiese, e non vorrei essere nei panni di chi deve prendere questa decisioni” ha spiegato il divulgatore scientifico, ricordando che questo ovviamente può comportare grossi problemi economici, ma ha permesso di controllare il contagio

“Paradossalmente oggi l’Italia è il Paese più sicuro di tutti”.

L’Italia ha dimostrato non solo di essere capace di guarire i pazienti affetti da coronavirus, compresi dei cinesi che son venuti Roma e che stavano molto male, e questo significa che c’è una eccellenza sanitaria, ma ha preso anche delle misure drastiche che nessun paese ha mai preso.

“L’Italia ha dimostrato non solo di essere capace di guarire i pazienti affetti da coronavirus, compresi dei cinesi che stavano molto male, ma ha preso anche delle misure drastiche che nessun paese ha mai preso”, per questo “oggi paradossalmente è il Paese più sicuro anche se viene considerato quello più a rischio”.