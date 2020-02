PAGHEREMO CARA LA DICHIARAZIONE DI ZAIA NEL MONDO

DI VANNI CAPOCCIA

“LI ABBIAMO VISTI TUTTI I CINESI MANGIARE I TOPI VIVI”. LA PAGHEREMO CARA, MOLTA CARA QUESTA DICHIARAZIONE DI ZAIA

Dopo aver visto il Presidente della Lombardia fare harakiri mediatico mettendosi in un video, per di più senza saperlo fare, un’inutile mascherina spaventando così mercati e persone.

E’ arrivato il Presidente del Veneto Luca Zaia che da sotto i capelli impomatati, i vestiti ministeriali e le cravatte in tinta ha tirato fuori l’animo razzista che ha, dicendo durante un’intervista “l’abbiamo visti tutti i cinesi mangiare i topi vivi”.

Così anche questo video dove viene dato ai cinesi di mangiatori di topi farà il giro del mondo, ci sputtanerà, creerà gravi problemi diplomatici con la Cina e problemi grandissimi alla nostra industria.

Il fatto è che di fronte all’insorgere di un problema serio e reale come l’epidemia da corona virus la Lega, non potendosi nascondere dietro la propaganda salviniana, sta dimostrando d’essere in difficoltà nella sua gestione e incapace di reggerla psicologicamente.

Prima volevano chiudere porti e aeroporti, poi quando c’erano di mezzo le loro regioni hanno incominciato a dire che il coronavirus era solo un influenza e che morivano i vecchi (tanto dei vecchi chissenefrega).

Adesso, come dimostra l’improvvida dichiarazione di Zaia gli sono completamente saltati in aria i nervi. hanno perso ogni controllo ed è tornato fuori il razzismo che gli ha fatto dare ai cinesi di mangiatori di topi.

Forse gli farà guadagnare un altro po’ di consenso in Veneto, Ma in Italia la pagheremo cara, molto cara la dichiarazione razzista di Zaia.