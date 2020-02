CORONAVIRUS ITALIA. 21 LE VITTIME, 900 I CONTAGIATI SU TUTTA LA PENISOLA

DI MARINA POMANTE

Continuano a salire le vittime di coronavirus, sono 21, sale anche il numero dei guariti, 46 Primo caso nel Lazio, la donna era stata a Bergamo. La donna è di origini straniere ed è risultata positiva al test, ora ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma.

In Toscana il governatore Enrico Rossi ha firmato un’ordinanza che prevede il tampone solo ai sospetti: chi ha sintomi come tosse, febbre deve rivolgersi al medico telefonicamente.

Sono tredici i casi conclamati in Campania,13: 9 a Napoli, 2 a Caserta, uno a Salerno e a Benevento”. Lo ha comunicato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Sono 43 in Piemonte uno solo però già convalidato dall’Iss.

In Italia l’emergenza coronavirus fa segnare un aumento del numero di casi positivi: È il Veneto che segnala un aumento di 25 casi rispetto a ieri: in totale sono ora 191. Lombardia: 531 positivi e 85 in terapia intensivaVideo Galli: la situazione non sarà rapidamente risolta

Nessun caso di positività in Friuli Venezia Giulia. Supera quindi i 900 il bilancio complessivo in Italia.

Oggi è stato dimesso dallo Spallanzani Niccolò, il 17enne bloccato due volte in Cina dalla febbre. Il 17enne di Grado, sempre risultato negativo al test per la ricerca del coronavirus, è stato recuperato dai genitori, felici di riabbracciarlo dopo il periodo passato sotto osservazione nel nosocomio. Il ragazzo si è infilato in autoper fare ritorno a casa con i genitori. Emozionatissimi i genitori. Il papà: “Dopo sei mesi che non lo vedevamo e dopo tutto quello che è successo è stata un’emozione fortissima riabbracciarlo. Non ha mai pianto. Per ora starà un po’ a casa con noi, poi riprenderà la sua vita di sempre. Quando in Cina la situazione sarà tranquilla ripartirà”.

Preoccupa la situazione economica del Paese: per il segretario della Cgil, Maurizio Landini c’è un rischio recessione. Oggi è la giornata decisiva sul fronte della riapertura o meno delle scuole. Intanto in Europa comincia a diffondersi la paura e il virus sembra stia espandendosi a macchia d’olio. E continua il trend: più nuovi casi nel mondo che in Cina.

Un calo del pil italiano compreso tra -1% e -3% nel primo e secondo trimestre 2020. È l’indicazione degli effetti sull’ economia del coronavirus secondo il Ref Ricerche che indica la perdita di Pil tra i 9 ed i 27 miliardi. La stima considera l’impatto diretto nelle regioni, con effetti immediati e di più lunga durata, a seconda del settore considerato. Lombardia e Veneto, spiega il Ref, contano per il 31% del pil italiano. Aritmeticamente, una contrazione del 10% del pil in queste due regioni vale una diminuzione del 3% di quello dell’intero Paese. Silvio Berlusconi chiede l’adozione di “un progetto serio di sostegno e di accompagnamento delle aziende” con la richiesta all’Europa di poter sospendere temporaneamente le regole Ue sul default e sul pagamento dei debiti.