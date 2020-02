L’ITALIA È NEL PANICO MENTRE I NUOVI INFLUENCER CRESCONO

DI LEONARDO CECCHI

Guardate questa foto. Sforzatevi, guardatela bene.

L’Italia è nel panico. Alla crisi sanitaria si sta aggiungendo una crisi economica. C’è mezzo Stato che sta correndo su e giù per la Penisola provando a metter toppe ovunque, per calmare gli animi e fronteggiare le emergenze. Neanche respirano da quanto corrono. E i danni a cui dover riparare non si contano nemmeno.

E il senatore Salvini, che da giorni strilla, strepita e urla sulla necessità di lavorare per salvare il Paese, dà oggi l’esempio non rimanendo a Roma, non dando l’esempio di lavoro istituzionale in una qualunque zona colpita dalla crisi. Ma andando in Trentino a bere vino e banchettare con un tagliere di salumi e formaggi. Per poi postare sui social la foto sorridente. Come se fosse un influencer di Instagram. E in barba a chi sta lavorando davvero.

Si rimane basiti. E sconfortati all’idea che il Paese si sia ridotto così. Ma ancora più basiti si rimane sapendo che per alcuni, molti, il fatto di avere come candidato a governare il paese non un uomo di stato, ma un influencer, sia non motivo di felicità. Ma di gioia infinita.