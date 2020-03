DI MARINA POMANTE

Le notizie del giorno 1 marzo 2020

CORONAVIRUS ITALIA, Oltre 1000 positivi, 29 morti. 50 i guariti. Aule riaperte in tutte le regioni tranne che in Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, dove resteranno chiuse fino all’8 marzo. In Piemonte riaprono da mercoledì. In Liguria aule chiuse a Savona. Cinque nuovi casi in Friuli Venezia Giulia compreso quello di ieri sera. Tre Positivi in Abruzzo, tre a Udine uno a Trieste, positivi marito e figlia della donna contagiata nel Lazio.

coronavirus,Lombardia valuta assunzione di medici in pensione

CORONAVIRUS MONDO, prima vittima negli Usa, Trump: ‘Probabili nuovi casi’ La psicosi cresce in Iran: incendiata una clinica.

Coronavirus mondo American Airlines sospebde voli per Milano fino al 24 aprile

ELEZIONI SUPPLETIVE ROMA oggi 160mila romani potranno recarsi a votare per scegliere il nuovo deputato che andrà a sostituire il seggio lasciato vuoto da Paolo Gentiloni, ex parlamentare del Partito democratico oggi commissario europeo. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23

Le elezioni cosiddette “suppletive” riguarderanno quindi il collegio Lazio 1, che a livello territoriale copre il Centro storico di Roma con i rioni Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Pigna, Sant’Eustachio

Campitelli, Sant’Angelo, Ripa. E ancora Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, San Saba, Testaccio, Trastevere, Prati e i quartieri Trionfale e Della Vittoria.

NAPOLI 15 muore per colpi di arma da fuoco, i parenti decastano il pronto soccorso

SIRIA, Turchia più di 36mika migranti passati in Europa in una notte

SIRIA guerra tra Ankara e Damasco. Erdogan blicca confini ai profughi. Scontri in Grecia

USA Joe Biden vince le primarie in South Carolina

BERLINO Orso d’Argento per sceneggiatura a “Favolacce” e miglior attore Elio Germano

SERIE A Rinviate al 13 maggio le partite sospese per coronavirus

SERIE A

Lecce – Atalanta alle 15,00

Cagliari – Roma alle 18,00

Sampdoria – Verona alle 20, 45