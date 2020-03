QUEL BISOGNO DI COMUNICARE CHE ACCOMUNA I GOVERNATORI DELLE REGIONI

DI FRANCESCO CAMPANELLA

A quanto pare i “governatori” delle regioni sono in vena di comunicare. Vedi #Zaia e #Fontana.

Non amo sparare sulla croce rossa e criticare #Musumeci, considerati i suoi risultati in Sicilia, più che ingeneroso mi pare inglorioso.

Poi penso che costui è il presidente della Regione siciliana, un territorio in grosse difficoltà economiche per il quale il turismo è come l’acqua nel deserto e, riflettendo sul suo invito ai turisti del Nord a non venire in Sicilia, (invito certo frainteso, of course) mi viene da pensare: ma questo signore non ha un ufficio stampa? Chi è che lo consiglia? Non è ovvio che in questo periodo sia facilissimo prendere cantonate?

Allora, considerato il suo ruolo, non potrebbe concentrarsi a lavorare, lasciando perdere le opportunità di esternazioni in cui evidentemente non è proprio “felice”?