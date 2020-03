SPENDERE 400€ AL GIORNO PER REAGIRE AL CORONAVIRUS?

DI GIORGIO CREMASCHI

Spendere 400 euro al giorno per reagire al #coronavirus ?

La campagna #Milanononsiferma ha qualcosa di indecente. Fa venire in mente la Milano da bere di craxiana memoria. Non che tutto si debba per forza fermare di fronte all’emergenza dell’epidemia, ma la campagna lanciata dal sindaco Sala e fatta propria da tutto il mondo degli affari ha qualcosa di sfacciato ed insensibile, fa venire in mente le brioches di Maria Antonietta.

La ConfCommercio ha diffuso un manifesto di questa campagna rivolgendosi alla Milano benestante per chiederle di fare acquisti. L’organizzazione dei commercianti chiede una spesa di circa 400 euro a persona in una giornata, se si seguono tutti gli appuntamenti tra bar , negozi, agenzie, ristoranti, che essa propone.

E i poveri, i malati, quelli che 400 euro li guadagnano in un mese? Ci sono anche a Milano. E quelli che davvero non si fermano: i lavoratori della sanità oberati dal carico terribile di far fronte alla crisi sanitaria dopo anni di tagli, sì anche nella ricca Lombardia? Intanto Zingaretti va Milano per un aperitivo, a conferma che col coronavirus tutta la classe politica sta dando il peggio di sé.

Non si dovrebbero fermare la solidarietà, il mutuo sostegno, la responsabilità degli uni verso altri, anzi dovrebbero aumentare e su questo si dovrebbe fare campagna.

Invece il resto, l’aperitivo e lo shopping in via Montenapoleone, se si fermano pazienza.

PS: per chi fosse interessato, qui lo spot degli anni 80 “Milano da bere “