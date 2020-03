A PROPOSITO DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE ROMANE

DI MICHELE ANSELMI

Alle elezioni suppletive romane, dove ha votato meno del 18 per cento dei circa 160 mila elettori coinvolti, la candidata dei Cinquestelle ha preso il 4.4 per cento. Non saprei dire se sia la conferma di un “trend” negativo, ma fossi il capo del movimento sarei abbastanza preoccupato. Gualtieri ha vinto facilmente, e sono contento per lui avendolo votato. Ma continuo a pensare che il Pd avrebbe potuto proporre non un ministro dell’Economia, già alle prese con impegni gravosi e custode di un enorme potere, per sostituire il deputato Paolo Gentiloni passato ad altri incarichi europei. Non si possono fare bene, insieme, due lavori del genere: il ministro e il parlamentare.