CORONAVIRUS, IL  PRIMO CASO IN SARDEGNA: UN PAZIENTE POSITIVO A CAGLIARI

DI CHIARA FARIGU

Per un po’ ci siamo sentiti immuni. Sebbene consapevoli che il virus non conosce confini. Tuttavia abbiamo accarezzato l’idea che la distanza dal ‘continente’ potesse essere una forma di salvaguardia da possibili contagi. Pura illusione. Oggi il primo caso, un uomo di circa 40 anni, attualmente ricoverato in una struttura di Cagliari, risultato positivo al Coronavirus. Come da protocollo, il campione è stato inviato all’Istituto di Sanità per la conferma.

Dalle prime notizie l’uomo, un imprenditore cagliaritano, era stato a Rimini circa una settimana fa per partecipare ad una fiera. Poi i primi sintomi, la febbre alta e persistente e il ricovero presso il nosocomio Santissima Trinità. La situazione è sotto controllo, sostengono i medici, le strutture sanitarie della Regione rimangono operative per far fronte a ogni evenienza. Nessuna delle persone sottoposte a vigilanza è in condizioni da destare allarme