CORONAVIRUS IN ITALIA: 2263 CONTAGIATI. OGGI 27 MORTI. L’EPIDEMIA NON È ANCORA IN FASE DECRESCENTE

DI MARINA POMANTE

I contagi da coronavirus crescono quasi in maniera esponenziale e ancora non possiamo definire se siamo nella fase decrescente. Ad oggi sono 2263, 1000 dei quali in isolamento domiciliare, 1034 ricoverati con sintomi, 229 in terapia intensiva. 160 i guariti, 11 in più rispetto a ieri. 79 i deceduti, 27 solo oggi.

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa ha detto: l’88% dell’intero numero di contagiati si trova in Lombardia Emilia Romagna e Veneto.”Il totale dei guariti e’ di 160 con un incremento di 11 persone rispetto a ieri”.

Una neonata è positiva al coronavirus, non è grave. La bimba lombarda è ricoverata ma non è intubata, e già era in un percorso di assistenza post nascita.

Il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro in conferenza stampa a Roma, ha detto: “L’evoluzione clinica viene considerata normale, secondo quanto ne sappiamo”.

La Lombardia detiene il record dei positivi, sono 1520 di cui 698 in ospedale, e 167 in terapia intensiva. In isolamento sono 461, i deceduti sono 55. Questi sono gli ultimi dati della Lombardia forniti dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Iss sta valutando se inserire Bergamo nella zona rossa.

Silvio Brusaferro, responsabile dell’Istituto superiore di Sanità, ha detto: “Stiamo analizzando, assieme alla Regione Lombardia, con grande attenzione, l’evoluzione dei nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca. In base a dati di incidenza, cioé nuovi casi o positività, e in base all’R-zero, che rende ragione della trasmissibilità, stiamo valutando l’opportunità di fare questo”, cioé allargare la zona rossa.

Il coronavirus arriva anche ad Avellino,

25 tra medici e infermieri sono in quarantena ad isolamento fiduciario e vale anche per le persone entrate in contatto con l’insegnante 47enne di Striano, in provincia di Napoli, positiva al coronavirus, che il 26 febbraio scorso è stata per un giorno e per una notte nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Moscati” di Avellino per assistere il padre ricoverato. 25 sono del personale sanitario e fanno parte del reparto del pronto soccorso, mentre altre 50 persone sono pazienti e altri individuati come a rischio contagio. Dovranno rispettare un periodo di isolamento fino all’11 marzo. Una quarantena più breve perché vengono presi in considerazione anche i giorni già trascorsi dal 26 febbraio in poi. E anche il reparto ospedaliero riaprirà l’11 marzo prossimo. Non verra chiuso il pronto soccorso che in nottata verrà sottoposto alla sanificazione, come è emerso durante la riunione urgente convocata dal prefetto di Avellino, Paola Spena, che ha convocato i direttori generali dell’Asl di Avellino Maria Morgante, dell’ospedale Renato Pizzuti, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, il procuratore della Repubblica Rosario Cantelmo e il presidente del tribunale Vincenzo Beatrice. Sono intanto 96 le persone sottoposte a sorveglianza fiduciaria domiciliare dal Dipartimento Prevenzione della Asl di Avellino che hanno avuto contatti con la 47enne insegnante.

Una informativa dei carabinieri è stata trasmessa alla Procura di Avellino sulle persone che nei giorni scorsi sono arrivate in Irpinia provenienti dalle zone in cui sono concentrati i focolai di Coronavirus. Il procuratore, Rosario Cantelmo, sulla base delle indagini dei militari del Comando provinciale di Avellino, intende valutare (della notizia ha riferito oggi Il Mattino) eventuali profili di responsabilità in capo a chi, contravvenendo alle ordinanze ministeriali, regionali e comunali, ha lasciato le cosiddette “zone rosse” senza autorizzazione e senza alcuna precauzione rispetto alla possibilità di contagiare altre persone. Quanti sono arrivati in Irpinia anche da Codogno (Lodi) oltre che da altre zone della Lombardia, sono stati sottoposti al test Covid-19, risultando negativi.

A Castiglione d’Adda c’è la richiesta di altri medici

È Costantino Pesatori, il sindaco di Castiglione d’Adda, il paese nel Lodigiano, che con un videomessaggio rivolto al governo, ha detto: “Io non voglio creare allarmismo tra la popolazione perché l’obiettivo naturalmente è quello di cercare di mantenere calma” ma il mio appello è “mandateci dei medici in supporto perché abbiamo gli ospedali chiusi”. Così “La gente non può uscire, è chiusa in casa ammalata, abbiamo quattro medici che sono in quarantena e hanno mandato un solo sostituto che non ha le protezioni come mascherine. Gli ospedali di Codogno e Casalpusterlengo sono chiusi e non c’è la possibilità di fare una radiografia, perché la radiologia rispetta gli orari ordinari, cioè è rimasta chiusa da venerdì pomeriggio a lunedì mattina. Ma come è possibile che qualche altro medico non possa venire in aiuto?”, si sfoga. “Ho chiesto di chiamare i medici dell’esercito ma questa è una cosa che dico oggi e che dico da dieci giorni e nessuno mi ha mai ascoltato”, conclude Pesatori.

Mentre la Regione Lazio informa che non c’è nessun focolaio autoctono, nessun positivo residente a Roma. L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia ha evidenziato un link epidemiologico con l’evento del 14 Febbraio al Forum di Assago. La nota in un comunicato del Comune di Pomezia. “La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica – prosegue la nota – depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia. Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del ministero della Salute, come da protocollo. Si conferma pertanto che ad oggi non ci sono focolai nel territorio della regione Lazio e non ci sono cittadini residenti a Roma positivi al Covid-19.

In questo momento allo Spallanzani sono ricoverati 11 casi positivi al Coronavirus, compresa la coppia cinese ormai fuori pericolo Tutti i casi positivi, al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese ” e segnalato nel bollettino. I pazienti ricoverati “sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni, ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio”. Sono ricoverati l’agente di polizia, “il cui nucleo familiare, residente a Fiumicino, continua a essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da parte della Asl competente”. Sono inoltre tuttora ricoverati un giornalista, un giovane allievo vigile del fuoco del’87/mo corso, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona e una di Sassari”.

Per il nuovo caso positivo al Covid-19 di un allievo della scuola dei Vigili del Fuoco di Capannelle, è stato predisposto il trasferimento presso l’istituto Spallanzani”. È stato comunicato dalla direzione sanitaria dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

Conte ha convocato alle 10 di domani una riunione con tutti i ministri per discutere delle prossime misure da adottare per far fronte alle ricadute dell’emergenza Coronavirus. Nella convocazione, a quanto viene riferito, viene spiegato che il tavolo con tutti i ministri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, servirà per discutere delle misure economiche da mettere in campo, in vista del tavolo convocato alle 16 a Palazzo Chigi con le parti sociali.

Nel caso di necessità, il ministero della Difesa ha reso disponibili 2.200 stanze e 6.600 posti letto, distribuiti su tutto il territorio nazionale, a favore dei cittadini che debbano eventualmente sottoporsi al periodo di sorveglianza. In una nota si legge: “Il ministero, su indicazione del ministro Lorenzo Guerini è anche a disposizione nel fornire supporto all’emergenza attraverso una quota del proprio personale medico, qualora ne pervenga specifica richiesta e compatibilmente con le esigenze operative che tale personale è già chiamato a svolgere in ambito Difesa, in Italia e nelle missioni all’estero”. Nello specifico, “per rispondere alle esigenze dei territori lombardi, il ministero sta predisponendo in queste ore l’invio di 10 medici e 14 infermieri, per arrivare a un totale di 20 medici e 20 infermieri”.

Arriveranno sicuramente domani mattina i primi malati lievi contagiati da Coronavirus, all’ospedale militare di Baggio, nella periferia di Milano. Saranno una cinquantina di contagiati che necessitano di isolamento, la decisione definitiva verrà presa a livello ministeriale nelle prossime ore, quindi saranno organizzati i trasferimenti. Nel frattempo all’ospedale militare c’è un gran via vai di camionette e ambulanze verdi con croce rossa, tipiche dei mezzi sanitari della Difesa. Nella struttura sara’ attivato un reparto apposito con una decina di stanze, ma non sono ancora stati confermati i particolari sulla modalità e sui tempi dei ricoveri.

Sono 157 i pazienti affetti da coronavirus ricoverati all’ospedale di Cremona, uno dei presidi sanitari di frontiera che accoglie i malati della zona rossa. Ieri erano 134. Lo si apprende dallo stesso ospedale, spiegando che di questi pazienti sono 15 quelli in terapia intensiva. “Reggiamo bene e siamo compatti”, dicono dall’ospedale, che ha pubblicato due bandi per medici e infermieri allo scopo di reclutare nuovo personale per far fronte all’emergenza. Sono 150 gli infermieri candidati, e secondo quanto si apprende, 15 sono già stati reclutati.

Per contrastare l’emergenza l’ospedale di Seriate diventerà, insieme a quelli di Lodi e Crema, “a vocazione coronavirus”, secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. I reparti di Medicina saranno trasformati in Pneumologie. L’Ats di Bergamo si è impegnata inoltre a reperire personale medico e sanitario.

A Bergamo un bimbo di 1 anno è risultato positivo al Coronavirus.

Fonti dell’ospedale ‘Papa Giovanni XII’ di Bergamo precisano che è un bimbo di un anno, e non una femminuccia, a essere ricoverato nel reparto di patologia neonatale e in isolamento dopo che è risultato positivo al coronavirus. Il piccolo respira autonomamente e rimarrà sotto osservazione malgrado i medici non abbiano definito la sua situazione “grave”.

Alto Adige. La provincia di Bolzano dispone la chiusura di alcune scuole.

Quattro test positivi e nove casi sospetti: cresce il numero di turisti stranieri tornati a casa con il Coronavirus da un soggiorno in Alto Adige. Per questo motivo la Provincia di Bolzano ha disposto la chiusura di alcune scuole in Alta Pusteria, Val Gardena e Val Badia, come una serie di altri provvedimenti per manifestazioni, impianti di risalita,ristoranti e bar. Lo ha comunicato in conferenza stampa il governatore Arno Kompatscher, sottolineando che si tratta di “misure precauzionali”.

Sale a tre il numero dei contagiati da Coronavirus in Molise. Dopo il primo caso, una donna di Montenero di Bisaccia (Campobasso), accertato ieri pomeriggio all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. I tamponi effettuati sul marito e su un altro familiare della paziente hanno dato esito positivo. Lo ha confermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Un primo caso anche in Basilicata: un uomo che era stato operato a Brescia

Presenta solo una lieve sintomatologia il primo contagiato da Coronavirus in Basilicata: l’uomo, 46 anni, residente a Trecchina (Potenza), il 27 febbraio è rientrato da Brescia – dove si era da poco sottoposto a un intervento chirurgico – “segnalandosi” alle strutture sanitarie lucane, ed ora è in “quarantena” nella sua abitazione con la madre 90enne (per la quale si attendono i risultati del tampone).

Nel Siracusano, positivo un paziente proveniente dal nord

Era stato nei giorni scorsi nel Nord Italia l’uomo della provincia di Siracusa, trovato positivo al tampone sul coronavirus. Non si tratta di un nuovo caso in Sicilia, ma rientra nei 10 annunciati ieri sera dalla Regione e secondo quanto spiegato da fonti dell’assessorato regionale alla Salute, l’origine del contagio si trova nelle cosiddette zone rosse. Escluso che il Covid-19 sia contratto in Sicilia, nel frattempo il paziente si trova in isolamento.

A Catania, tre professori sono positivi è stata chiusa la facoltà di Agraria

Sono docenti del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) dell’Università di Catania, che erano stati a un congresso a Udine e sono risultati positivi al test del Covid-19. Lo ha reso noto il rettore Francesco Priolo con una nota pubblicata sul sito dell’Ateneo in cui ha precisato che “la conferma definitiva dovrà avvenire tramite la validazione dei centri nazionali preposti” e che “i colleghi risultati positivi sono tutti a casa sotto osservazione e nessuno di loro versa in gravi condizioni”.

Anche Papa Francesco ha fatto il tampone che per fortuna è negativo. La Santa Sede non commenta la notizia pubblicata oggi dal Messaggero, secondo cui papa Francesco “si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone risultando ovviamente negativo”. Da alcuni giorni il Pontefice, per sua stessa ammissione, accusa un raffreddore che l’ha costretto a limitare le udienze e a rinunciare alla trasferta ad Ariccia per gli esercizi spirituali di Curia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto-legge ed il relativo disegno di legge di conversione sulle ‘Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019′. Il decreto è stato adottato ieri dal premier Giuseppe Conte.

A Como, un uomo stanco dell’isolamento fugge dall’ospedale. Denunciato.

Era ricoverato da una settimana un 71enne bergamasco. L’uomo, stando bene, ha deciso di abbandonare il reparto per tornare a casa dai suoi. Quindi per lasciare il Sant’Anna ha chiamato un taxi, facendosi prelevare davanti all’ospedale ed e’ tornato a Casnigo in provincia di Bergamo. L’uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l’accusa di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’episodio si è verificato ieri mattina ed ora anche il taxista che si è messo in autotutela a casa. Chiederà i danni al pensionato.

Un caso positivo a La Scala di Milano

”La direzione del Teatro alla Scala ha ricevuto comunicazione di un caso di positività al Covid-19 relativo a un componente di un cast di canto. A tale proposito la direzione del teatro ha richiesto a tutti i lavoratori entrati in contatto con l’artista che abbiano manifestato sintomi sospetti di mettersi in contatto con l’infermeria”. Conseguentemente è stata disposta la proroga fino alla giornata di mercoledì 11 marzo della sospensione cautelativa delle attività artistiche, tecniche ed amministrative già in atto dal 26 febbraio.