LA CHIUSURA DELLE SCUOLE? MISURA NECESSARIA

Gentile Direttore,

come valuta la decisione di chiudere le scuole fino al 15 di marzo per l’emergenza coronavirus? Non lo trova un provvedimento esagerato?

Umberto Santelli Perugia

Gentile signor Santelli,

non solo non lo trovo esagerato ma è a mio parere assolutamente necessario.

Come ripetiamo da giorni su alganews, la situazione non è grave però è molto, molto seria. Non possiamo prendere sottogamba il coronavirus, per cui ben vengano tutti i provvedimenti capaci di cautelare la salute dei cittadini. Anche la chiusura delle scuole, come hanno gia fatto paesi come Giappone e Sud Corea.

Certo, uno può dire che i contagi al Sud Italia sono pochissimi. Ma chi ci dice che non possano diventare tanti come quelli del Nord e delle zone rosse di Lombardia e Veneto? Nonostante ciò in molti hanno attaccato il governo, accusandolo di confusione. Ma anche questo, lo ripetiamo da giorni, in una situazione così particolare in cui gli stessi esperti non riescono ad avere una linea univoca, è meglio agire come ha fatto il governo prendendo provvedimenti all ‘impronta, perché purtroppo non ci può essere ancora una strategia definita. La situazione infatti è in costante evoluzione e non si possano prendere decisioni di largo respiro. L’importante è contenere i contagi per evitare che la sanità pubblica collassi.Sarebbe assolutamente come suicidarsi perché al momento l’unica vera certezza che abbiamo è la capacità a tratti commovente della sanità pubblica di fare fronte all’emergenza coronavirus. Dobbiamo insomma essere felici di abitare in Italia Ha idea infatti di quello che potrebbe capitare negli Stati Uniti con la sanità privata? Lì in molti, una volta contagiati dal coronavirus, finirebbero per non curarsi, non avendo soldi o assicurazioni private.

Ancora.Possiamo avere tutte le perplessità del caso su questo governo ma finora ha agito come meglio non potrebbe in una situazione oggettivamente drammatica. Niente panico dunque Ma massima attenzione al problema. Questa, lo ripetiamo da giorni, è l’unica linea possibile. Ovviamente c è chi, pur di guadagnare consensi, attacca in maniera cinica questo esecutivo. Capito il gioco non vale più nemmeno la pena fare nomi. Fossero stati loro al governo probabilmente avrebbero già chiuso i porti di Codogno o Vò. Mi permetta la battuta ma in questo momento c’è anche bisogno di sdrammatizzare.

Parlando seriamente, la strategia in questo momento è come detto quella di contenere il numero di contagi aiutando questo sì le famiglie a trovare una soluzione per i figli minorenni a casa poi si potrà pensare a misure shock per rilanciare l’economia. Prima la salute., dunque, prché coronavirus non sarà di sicuro la peste nera ma è decisamente un’influenza molto, molto contagiosa per la quale non esistono ancora vaccini. E tranquilli, non esistono nemmeno certezze su chi ha diffuso il contagio Trovo criminale il grafico della CNN. Che regala la sporca medaglia del paese untore all’ Italia. Non è così ma soprattutto sono convinto che da questa minaccia che rischia di diventare una pandemia Sono sempre più convinto che ci salvi tutti assieme in tutto il mondo. O non ci si salva affatto.