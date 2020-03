QUESTA LA CLASSIFICAZIONE GIORNALISTICA DI UN DECESSO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

DI MICHELE PIZZOLATO

“Roma conta il primo morto per coronavirus: una donna cardiopatica di 87 anni deceduta al San Giovanni, dove era ricoverata dal 17 gennaio per una “severa endocardite in quanto portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica respiratoria”. Un quadro clinico già grave che porta la direzione dell’azienda ospedaliera romana a sottolineare che “è possibile affermare che la donna sia deceduta ‘con’ il Covide-19 e non a causa dello stesso”.

Premesso che tutti i morti sono uguali e provocano tristezza e cordoglio, è evidente che questa sfortunata signora NON è morta per Coronavirus; ma è entrata in questo conteggio. Quando sulle ragioni della scienza prevale l’informazione da panico giornalistico.

Le mie condoglianze ai famigliari della signora.

PS attendo con ansia il primo coglione che distorcendo la realtà commenti che non bisogna essere contenti della morte degli anziani. Nessuno è contento, meno che meno io.