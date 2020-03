Trump-coronavirus, stessa ‘verità’ di quella sul clima

DI ENNIO REMONDINO

La settimana scorsa Remocontro scrisse «Trump teme il virus per un motivo politico. L’economia corre, ma se inciampa sul Virus? Basare tutta la campagna elettorale sull’economia funziona se l’economia funziona. Cosa accade però se per qualche motivo del tutto inaspettato e imprevedibile l’economia si inceppa? Adesso la Federal reserve ha tagliato i tassi di interesse e il Coronavirus uccide anche negli Stati Uniti e si espande molto più dei quanto ci raccontano. Donald Trump, dopo avere sempre negato i cambiamenti climatici denunciati dalla scienza, ora litiga con l’Organizzazione mondiale della sanità sul Coronavirus. Secondo Trump, il tasso di mortalità del 3,4% «è un numero falso». Lui afferma di sapere, con per il clima e l’inquinamento ambientale che mette a rischio il pianeta. E lui ritiene che la cifra dei morti sia «meno dell’1%». Poco più di una banale influenza, cerca di sostenere il presidente che ha cancellato ogni tentativo di sanità pubblica, quel poco che c’era, negli Stati Uniti. Preoccupazione della Casa Bianca, più delle vittime, poche per ora e già malate, l’impatto negativo del virus sull’economia a stelle e strisce,

California, stato di emergenza … CONTINUA SU REMOCONTRO: