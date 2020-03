Le notizie del giorno 7 marzo 2020

Sono 462 le persone riicoverate in terapia intensiva, 111 in più rispetto a giovedì. Di questi 462, 309 sono in Lombardia (dove si valutano nuove zone rosse) che ha avuto un incremento in un giorno di 65 casi. Ttra i casi di coronavirus il prefetto e il questore di Bergamo che risulta asintomatico. Positivo al coronavirus anche il prefetto di Brescia.

Coronavirus: circa 150 medici di famiglia in quarantena o malati

coronavirus Governo nuove misure: 20 mila assunzioni Sanita

Più casi di coronavirus in Italia, il contenimento richiede tempo

coronavirus Allarme di Moody’ Italia in recessione. Economia globale in recessione

Coronavirus: Speranza, serve più coordinamento europeo

CORONAVIRUS MONDO 100mila i contagiati 20 mila fuori dalla Cina

coronavirus Austria sospende voli per Milano e Bologna

coronavirus, uscito dalla Cina con 34 casi invisibili

coronavirus USA 230 casi. A New York 44 contagiati. Quattromila in quarantena

Boom di contagi all’est della Francia chiuse le scuole.