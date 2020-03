Contagio planetario, 100 Paesi e regioni del mondo colpiti

DI ENNIO REMONDINO

Coronavirus, il contagio supera la soglia dei 100 paesi e regioni del mondo colpite dal contagio. In Europa contagi raddoppiati in tre giorni, sopra quota 7.300. Nel continente sono oltre 30 i Paesi raggiunti dall’epidemia, in dieci di questi si registrano almeno cento contagi ciascuno

L’Organizzazione mondiale della Sanità. Più di 100 paesi colpiti dal contagio del coronavirus, informa l’OMS. 106 per ora i paesi nei quali il virus si è diffuso, secondo l’ultimo aggiornamento dell’università Johns Hopkins. I casi confermati in totale sono 106.378, le persone uccise dal virus 3.594 e quelle guarite 60.013. In Europa contagi raddoppiati in tre giorni, sopra quota 7.300. Nel continente sono oltre 30 i Paesi raggiunti dall’epidemia, in dieci di questi si registrano almeno cento contagi ciascuno.

Europa, ‘virus comunitario’ e oltre. Numero di contagi noti nel vecchio continente oltre quota 7mila, raddoppiando in tre giorni. Nel continente sono oltre 30 i Paesi raggiunti dall’epidemia oltre l’Unione europea , e in dieci di questi si registrano almeno cento contagi ciascuno. Secondo i dati pubblicati dal New York Times, Germania, Francia e Spagna hanno registrato ieri oltre 1.700 casi insieme, rispetto a meno di 1.200 di giovedì, riferisce l’Huffington Post… CONTINUA SU REMOCONTRO: