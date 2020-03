CORONAVIRUS. L’ITALIA È SECONDA AL MONDO PER I MORTI E I CONTAGIATI. SOLO STANDO A CASA SI COMBATTE IL CONTAGIO

DI MARINA POMANTE

L’Italia è seconda dopo la Cina per morti e contagiati.

Si aggrava la situazione in Lombardia. ‘Liberato’ Vò, aperti i varchi. In Piemonte il governatore Cirio: “Rispetto delle regole puo’ salvarci” e invita i piemontesi a seguire le misure precauzionali.

Contagiato anche il generale Farina, capo di Stato maggiore dell’Esercito. Caso positivo a ‘Le Iene’, show sospeso.

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Italia, 7.375 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1.492 in più rispetto a sabato. Di queste, 366 sono decedute (+ 133) e 622 sono guarite (+33). Attualmente i soggetti positivi sono 6.387 (il conto sale a 7.375 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 1.314 in più rispetto a ieri.

il risveglio di Milano: strade e piazze vuote

Stanotte alle ore 2:48 Conte firma decreto. Lombardia e 14 province. Non “zone rosse” ma ci si potrà spostare solo per motivi di lavoro, salute ed emergenze. E la polizia effettuerà controlli.

Stamani a Malpensa tanti in partenza: “La Farnesina ci ha dato l’ok”. Molti lombardi in aeroporto per andare in vacanza o spostarsi per lavoro e a Milano il terminal dei bus è stato affollato dall’alba. Tra stranieri che ripartono e chi torna dalle famiglie.

L’Appello delle regioni del sud :’A casa chi viene dal Nord’.

7 governatori dispongono la quarantena per chi arriva dalle zone rosse

I presidenti di Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo hanno emanato ordinanze che impongono l’autoisolamento di 14 giorni per chi proviene dalla Lombardia e dalle 14 province contenute nel nuovo decreto. L’appello: “Non partite”

La nave Grand Princess ha attraccato a Oakland

Enac, tutti aeroporti aperti. Tutte le infrastrutture aeroportuali, comprese quelle all’interno delle zone soggette a restrizioni, sono aperte e operative, come da indicazioni del Comitato Operativo della Protezione Civile”. Lo si legge in una nota dell’ente nazionale per l’aviazione civile in merito alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri di questa notte.

L’aumento dei contagi non arresta l’impegno e il contrasto al coronavirus. “Per quanto riguarda le forze in campo il numero cresce”, ha detto Borrelli, “siamo a circa quattromila e il numero delle tende messe a disposizione per le strutture di pre-triage sono 412”. Non solo. Per la mascherine “stiamo firmando una serie di contratti che dal 12 marzo al 30 aprile ci metteranno a disposizione 22 milioni di quelle chirurgiche”, ha aggiunto.

Ma i numeri illustrati da Borrelli fanno ancora più impressione se messi su scala mondiale, come fa la Johns Hopkins University: l’Italia, con 366 vittime, è il secondo Paese per numero di morti legati al coronavirus dopo la Cina, che ne registra circa 3.000. A seguire ci sono Iran (194) e Corea del Sud (50). E l’Italia è seconda dopo la Cina anche nel numero delle persone contagiate: questo perché il numero dei malati citato dall’università americana (7.375) non tiene conto dei guariti (622) e dei morti (366), che invece vengono sottratti dal conteggio della Protezione civile, che fissa il numero dei contagiati a 6.387.

L’Iss: dipende dai nostri comportamenti quanto circolerà il virus

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, interpellato in merito alla crescita del numero dei decessi avvenuti oggi rispetto ai giorni scorsi, ha spiegato: “Parliamo sempre di pazienti molto anziani, il 60% sono ultra ottantenni, caratterizzati da più patologie croniche. Comunque hanno una mortalità più bassa rispetto alla stessa fascia di età dei dati della Cina con cui poterci comparare”. Ha poi ribadito l’importanza cruciale della prevenzione.

Ma “Possiamo uscire?”, “Possiamo lavorare?”: tutto quello che c’è da sapere nel Nord chiuso per coronavirus.

Bisogna cambiare drasticamente le nostre abitudini e non possiaml continuare a comportarci come se nulla fosse, che lo facciamo a Milano o lo facciamo in un’altra città del centro o del Sud Italia, non è che il virus non circola”. Ha ricordarlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, intervenendo alla conferenza stampa alla Protezione Civile. “Ecco perché è stato proposto dal presidente del Comitato tecnico scientifico”, e varato dal presidente del Consiglio dei ministri, “un provvedimento che mira a rendere consapevole ogni cittadino italiano di quanto sia importante l’adozione di queste” misure, “indipendentemente da dove viviamo”.

“Non c’è una parte d’Italia completamente immune, ci sono parti d’Italia dove al momento il virus circola meno. Dipende dai nostri comportamenti quanto circolerà. Decisive le “misure di distanziamento sociale”, ha concluso Brusaferro. “Non è che se uno si sposta il tema cambia”, ha detto rispondendo sull’esodo di ieri sera dal Nord Italia. Alla domanda su quando si pensa verrà raggiunto il picco dell’epidemia in Italia. Brusadero ha detto: “Al momento non mi sento di fare previsioni”.

Chiuso per virus: la sospensione dei grandi eventi fa tremare l’economia globale

Contagiati anche 8 bambini, ma stanno tutti bene. “Malati quasi senza sintomi”

A Roma, la paura del contagio non ferma la movida

L’Oms: ‘Italia coraggiosa’. Il governo e i cittadini italiani stanno compiendo passi audaci e coraggiosi per rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro paese e il mondo. Stanno facendo autentici sacrifici. L’Oms è solidale con l’Italia ed è qui per continuare a sostenerla”. Lo scrive su Twitter il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, ripostando il tweet del governo con la foto del premier Giuseppe Conte che firma il decreto.

Sono coinvolte tutte e 20 le Regioni. Qui il punto sulla situazione in Lombardia.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 3.557 (+906); 650 sono in terapia intensiva (+83), mentre 2.180 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+337).

I dati Regione per Regione

Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni:

4.189 Lombardia (+769)

1.180 Emilia-Romagna (+170)

670 Veneto (+127)

272 Marche (+65)

360 Piemonte (+153)

166 Toscana (+53)

87 Lazio (+11)

101 Campania (+40)

78 Liguria (+27)

57 Friuli Venezia Giulia (+15)

53 Sicilia (+18)

40 Puglia (+14)

26 Umbria (+2)

14 Molise (-)

23 Provincia autonoma di Trento (+9)

17 Abruzzo (+6)

11 Sardegna (+6)

4 Basilicata (+1)

9 Valle d’Aosta (+1)

9 Calabria (+5)

9 Provincia autonoma di Bolzano(-)

I dati provincia per provincia (forniti dalla Protezione civile)

Lombardia

Bergamo: 997

Lodi: 853

Cremona: 665

Pavia: 243

Brescia: 501

Milano: 406

Monza Brianza: 59

Mantova: 56

Varese: 32

Sondrio: 6

Como: 27

Lecco: 53

Emilia-Romagna

Piacenza 528

Parma 276

Modena 97

Rimini 113

Reggio Emilia 70

Bologna 62

Ravenna 13

Forlì Cesena 15

Ferrara 6

Veneto

Padova 255

Treviso 126

Venezia 126

Verona 63

Vicenza 50

Belluno 23

Rovigo 5

Piemonte

Torino 89

Novara 13

Asti 58

Vercelli 15

Alessandria 60

Verbano-Cusio-Ossola 13

Biella 19

Cuneo 5

Marche

Pesaro e Urbino 204

Ancona 54

Macerata 9

Fermo 5

Liguria

Savona 25

Imperia 10

Genova 25

La Spezia 11

Campania

Napoli 45

Caserta 28

Salerno 15

Benevento 4

Avellino 3

Toscana

Firenze 39

Siena 24

Massa Carrara 21

Pistoia 13

Lucca 26

Arezzo 9

Pisa 17

Livorno 10

Prato 3

Friuli-Venezia Giulia

Trieste 25

Gorizia 6

Udine 24

Pordenone 2

Lazio

Roma 77

Frosinone 2

Latina 6

Viterbo 2

Sicilia

Palermo 6

Catania 23

Siracusa 2

Messina 2

Agrigento 1

Ragusa 1

Totale 35

Abruzzo

Teramo 4

Pescara 8

L’Aquila 1

Chieti 4

Puglia

Taranto 3

Bari 5

Brindisi 3

Bat 3

Lecce 10

Foggia 16

Umbria

Perugia 15

Terni 11

Trentino Alto-Adige

Bolzano 9

Trento 23

Calabria

Cosenza 1

Catanzaro 2

Reggio Calabria 1

Totale: 4

Molise

Campobasso: 14

Totale: 14

Basilicata

Matera 2

Catanzaro 2

Reggio Calabria 2

Cosenza 1

Potenza:2

Sardegna

Cagliari 9

Nuoro 2

Totale: 5

Valle D’Aosta

Aosta 9

I dati sono stati aggiornati alle 18 del 8 marzo 2020. I dati provinciali sono stati inseriti alle 20