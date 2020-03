DI MARINA POMANTE

le notizie del giorno 8 marzo 2020

CORONAVIRUS, L’Appello delle regioni del sud :’A casa chi viene dal Nord’

coronavirus. A Malpensa tanti in partenza: “La Farnesina ci ha dato l’ok”. Molti lombardi in aeroporto per andare in vacanza o spostarsi per lavoro

coronavirus. L’Oms: ‘Italia coraggiosa’. Il governo e i cittadini italiani stanno compiendo passi audaci e coraggiosi per rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro paese e il mondo. Stanno facendo autentici sacrifici. L’Oms è solidale con l’Italia ed è qui per continuare a sostenerla”. Lo scrive su Twitter il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, ripostando il tweet del governo con la foto del premier Giuseppe Conte che firma il decreto.

coronavirus, 7 governatori dispongono la quarantena per chi arriva dalle zone rosse

I presidenti di Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo hanno emanato ordinanze che impongono l’autoisolamento di 14 giorni per chi proviene dalla Lombardia e dalle 14 province contenute nel nuovo decreto. L’appello: “Non partite”

coronavirus, Cirio: “Rispetto delle regole puo’ salvarci” Cirio invita i piemontesi a seguire le misure precauzionali

coronavirus. Contagiati 5061, morti 233, guariti 589. Sono i dati aggiornati alle 18 di ieri, dalla Protezione Civile

coronavirus, il risveglio di Milano: strade e piazze vuote

coronavirus: Grand Princess attraccherà a Oakland

coronavirus, Ore 2:48 Conte firma decreto. Lombardia e 14 province. Non “zone rosse” ma ci si potrà spostare solo per motivi di lavoro, salute ed emergenze. E la polizia effettuerà controlli

coronavirus: Enac, tutti aeroporti aperti. Tutte le infrastrutture aeroportuali, comprese quelle all’interno delle zone soggette a restrizioni, sono aperte e operative, come da indicazioni del Comitato Operativo della Protezione Civile”. Lo si legge in una nota dell’ente nazionale per l’aviazione civile in merito alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri di questa notte.

coronavirus, a Milano terminal dei bus affollato dall’alba. Tra stranieri che ripartono e chi torna dalle famiglie

Il PAPA per la prima volta in streaming: ‘Vicino a chi soffre’

CORONAVIRUS MONDO positivo partecipante a evento con Trump e Pence

coronavirus NEW YORK, Aumentano i casi di coronavirus nello stato di New York: ce ne sono 13 nuovi che portano il totale a 89. Lo annuncia il governatore Andrew Cuomo.

Coronavirus: un morto in Argentina. E’ la prima vittima in America latina

coronavirus. Gran Premio Bahrein senza spettatori

UMBRIA Si vota per suppletive. Disinfettanti mani e guanti accanto a schede elettorali

SERIE A Spadafora: ‘Stop alla Serie A’ Sospeso l’inizio di Parma Spal