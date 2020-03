LE PAROLE DI INCORAGGIAMENTO DI ZINGARETTI A CUI CI UNIAMO

DI BOBO CRAXI

Mi unisco alle parole di incoraggiamento pronunciate in direzione del Presidente della

Regione Lazio e Segretario del Partito Democratico la seconda forza politica che sorregge il nostro Governo.

Il destino comune al contagio che cresce nella popolazione italiana rende giustizia, una volta tanto, al ceto politico che si definisce spesso “lontano” dai problemi della gente comune.

Il Compagno Zingaretti ha avuto questo molesto incomodo di dimostrarlo.

Facendo molti auguri per la sua pronta guarigione il mio pensiero é rivolto alle vittime dell’epidemia ed a coloro che stanno lavorando per scongiurare danni peggiori.

Si dovrà un giorno però comprendere e capire per quale ragione l’Italia in Europa é la sola a conoscere questi disagi.

E non credo affatto alla negligenza del nostro sistema sanitario come nell’omertà di quello degli altri paesi.

Ne riparleremo.