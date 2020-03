DI RICCARDO ORIOLES

Ai fratelli del nord

Cara Ester, caro Pippo, caro Pierpaolo, caro Nando e cari tutti,

noi qui in Sicilia continuiamo a lavorare come abbiamo sempre fatto insieme a voi e come torneremo a fare tutti, dappertutto, quando quest’altra guerra sarà finita. Nord e sud sono parole idiote, ci sono solo amici e compagni che si vogliono bene e che non si dimenticano un momento. Ne abbiamo viste di peggio e supereremo anche questa: non ci siamo spaventati dei mafiosi, non sarà uno stronzo di virus a scoraggiarci. Non siete soli, non siamo soli, insieme siamo una cosa grandissima che non sarà divisa mai.