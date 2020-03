CORONAVIRUS: ALCUNE COSE POSITIVE

DI GIORGIO SANTELLI

1) In ogni caso abbiamo avuto culo. Perché da noi il Servizio Sanitario è pubblico e gratuito. Negli Usa un tampone costa 3700 euro a carico del privato cittadino o della sua assicurazione (se ce l’ha). Da noi ha un costo di 80 euro (è lo stesso) ed è a carico del servizio pubblico. E anche se siamo un popolo un po’ cialtrone, i nostri medici e il personale medico sono una vera e propria eccellenza a livello internazionale.

2) Critichiamo la politica per scelte che, rispetto a quelle di altri Paesi occidentali, sono sembrate eccessive e che mettono in crisi l’economia del Paese. Eppure l’Oms dice agli altri Paesi europei di prendere noi come esempio poiché abbiamo fatto scelte coraggiose

3) la crisi, stavolta, non sará solo per noi. Parlo di crisi economica. E allora pensiamo che dalla crisi ripartiremo tutti d’accapo. Nel senso che non partiremo “da ultimi” ma se rispettiamo le regole per impedire la diffusione del contagio, partiremo forse “da primi”. I nostri numeri di positivi sono maggiori di quelli degli altri Paesi europei perché abbiamo cominciato prima e non solo sui sintomatici.

4) Dalle terapie intensive di Veneto e Lombardia cominciano ad arrivare anche notizie positive. I primi pazienti sono già in fase di “svezzamento” quindi presto torneranno nei reparti: sono sulla via della convalescenza e cederanno i loro posti a chi ne avrà bisogno.

5) la percentuale di decessi è strettamente legata a persone anziane e con più patologie. Per questo proteggiamo i nostri anziani senza farci prendere noi, in salute e più giovani, dal panico.